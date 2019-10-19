На совете князей в Любече узаконено разделение Руси на удельные княжества

1097 год был знаменательным для русской истории. События 1096 года, когда половецкий хан Боняк разорил окрестности Киева, убедили Ярославовичей в необходимости съехаться и урядиться. Местом съезда избрали Любеч, стоявший на стыке киевских, черниговских и смоленских земель.

19 октября 1097 года по подъемному мосту в Любеч въехали Владимир Мономах, Святополк II, Давид Игоревич, их двоюродный брат Васильке Ростиславович и Олег и Давыд Святославовичи. То были внуки Ярослава Мудрого. В их руках были целостность и благоденствие Руси.

На съезде в Любече были произнесены прочувствованные речи о строении мира и о том, «почто губим Русскую землю», а половцы «землю нашю несуть роздно».

Решили Ярославовичи, что каждый держит отчую землю. Святополк II сидит в Киеве, на столе отца Изяслава. Владимир II держит удел отца Всеволода. А Олег, Давид и Ярослав Святославовичи сидят по городам, ранее принадлежавшим Святославу Ярославовичу. Давид Игоревич должен был сидеть во Владимире Волынском. А два Ростиславовича – Володарь и Василько – удержали Перемышль и Теребовль. Князья целовали крест и, расходясь, заявили «да аще отселе кто на кого встанеть, то на того будемъ вей и честьный крсть».

Но к великой печали Руси намерения Ярославовичей не всегда соответствовали их делам. А чем более множилось племя Ярославовичей, тем более мельчали не только уделы, но и дела князей.

Источник