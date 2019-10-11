На Семипалатинском полигоне произведен первый подземный ядерный взрыв

11 октября 1961 года на испытательном полигоне в Семипалатинске был произведен первый подземный ядерный взрыв.

21 августа 1947 года Совет Министров СССР принял закрытое постановление о создании 2-го Государственного научно-исследовательского испытательного ядерного полигона. Семипалатинский полигон был создан в 1948 году специально для проведения испытаний первого советского ядерного устройства. Полигон располагался в северо-восточном Казахстане, на стыке Павлодарской, Карагандинской и бывшей Семипалатинской областей.

Первый ядерный взрыв на полигоне произведен 29 августа 1949 года, последний – 19 октября 1989 года. За 40 лет на полигоне произведено 456 воздушных, наземных и подземных ядерных взрывов. Наземные и воздушные испытания ядерного оружия производились до 1963 года. После подписания в 1963 году договора с США и Великобританией о запрещении испытаний в атмосфере, космическом пространстве и под водой, СССР стал производить подземные взрывы.

Помимо ядерных взрывов, на полигоне произведено 175 взрывов с применением химических взрывчатых веществ. С 29 августа 1991 года Семипалатинский полигон указом президента Казахской ССР Н.Назарбаева закрыт, а оставшиеся ядерные заряды уничтожены. Последний ядерный заряд на полигоне, в штольне в горах Дегелен, был уничтожен методом химического подрыва 31 мая 1995 года.

Воронка, образовавшаяся после подземного взрыва

Результаты экспедиционных исследований Академии наук Республики Казахстан, проведенные еще в 1957-1959 годах, показали экологическую опасность проведения испытаний, наличие повышенного радиоактивного загрязнения территорий, прилегающих к Семипалатинскому полигону, и возникновения патологии у людей и животных. За пределы полигона вышли радиоактивные облака воздушных и наземных взрывов и газовая фракция подземных взрывов.

В апреле 1996 года Национальный ядерный центр Казахстана и Агентство по ядерной безопасности при министерстве обороны США подписали соглашение, в соответствии с которым казахстанские и американские специалисты приступили к ликвидации 186 туннелей и штолен, в которых проводились испытания. 29 июля 2000 года была взорвана последняя штольня Семипалатинского ядерного полигона. Полигон прекратил свое существование. В память о жертвах ядерных испытаний в Семипалатинске был воздвигнут монумент.

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