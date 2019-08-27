На Байкале произошло землетрясение

27 августа 2008 года на Байкале произошло мощное землетрясение. Оно случилось в 10:35 по местному времени (UTC+8). Эпицентр толчков находился на дне озера Байкал в 30 км от Байкальска, в 65 км к югу от Иркутска. Подземные толчки ощущались на всей территории Восточной Сибири. Центральная сейсмическая станция в Иркутске зарегистрировала толчки силой 6-7 баллов. Несмотря на огромную мощность толчков, землетрясение практически не вызвало существенных разрушений, жертвы не зарегистрированы.

Первый толчок мощностью 15,7 К ощущался в Иркутске с силой толчка 6-7 баллов по 12-балльной шкале. В Байкальске сила толчков достигла 9 баллов, в Слюдянке — 8 баллов, в Култуке — 7 баллов. Второй толчок мощностью 13,5 К произошел через 6 минут, сила толчков в Иркутске достигала 5 баллов. Третий толчок мощностью 12,1 К, его эпицентр сместился несколько западнее. В Иркутске ощущались толчки силой 3 балла.

Сразу после землетрясения были частично парализованы линии связи и магистральных каналов Интернета, мобильная связь работала с большими перебоями из-за пиковых нагрузок. В Иркутске землетрясение не вызвало практически никаких последствий. Наиболее серьёзные разрушения отмечены в Слюдянском районе, в посёлке Култук средняя школа, после проведённой комиссии, была признана аварийной и снесена, многие дома получили серьёзные повреждения. Байкальский ЦБК повреждений не получил, однако сразу после землетрясения производство было остановлено для проверки надёжности всех систем комбината. Капитальные постройки города Байкальска, несмотря на максимальную близость к эпицентру землетрясения из всех населённых пунктов, также не получили каких-либо серьёзных разрушений. Это объясняется тем, что изначально здания строились с расчётом на сильное разрушительное землетрясение.

По материалам Википедии

Фото: Вести