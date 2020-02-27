Мощное землетрясение произошло 10 лет назад в Чили

Землетрясение в Чили — мощное землетрясение, произошедшее 27 февраля 2010 года у побережья Чили, вызвавшее человеческие жертвы, разрушение и образование цунами. Одно из самых крупных землетрясений за последние полвека. Очаг землетрясения находился на глубине 35 километров. Эпицентр — в 90 километрах от столицы Био-Био Консепсьон, второй агломерации страны по величине после Сантьяго. В большей степени от землетрясения магнитудой 8,8 пострадали регионы Био-Био и Мауле. В двух регионах погибли 540 и 64 человека соответственно. В области Либертадор-Хенераль-Бернардо-О’Хиггинс жертвами стихии стали 46, а в Столичной области — 36 человек. Землетрясение вызвало цунами, которое обрушилось на 11 островов и побережье Мауле, однако количество жертв, вызванных цунами, — минимально: большинство жителей побережья успели спрятаться от цунами в горах.

Подземные толчки были зафиксированы в 11:39 по местному времени (17:39 мск). По уточненным данным, эпицентр землетрясения располагался в 150 километрах к юго-западу от столицы страны Сантьяго. Очаг землетрясения находился на глубине 35 километров. Подземные толчки ощущались в нескольких городах центральной части страны, в том числе в Сантьяго и Вальпараисо. Повторные толчки, в том числе магнитудой 8,0, продолжали сотрясать Чили ещё долгое время. Через 20 минут после основного удара был зафиксирован повторный толчок магнитудой чуть более 6 по шкале Рихтера. Через час после основного удара было зафиксировано ещё два толчка силой 5,4 и 5,6 балла. Два новых подземных толчка были зафиксированы у побережья Чили через несколько часов после почти 9-балльного землетрясения. Их магнитуда составила 6,9 и 5,4. Произошли они примерно с часовой разницей и в том же районе, что и первое землетрясение.

Землетрясение магнитудой 8,8, происшедшее 27 февраля в Чили, могло сократить длительность дня на Земле. К такому выводу пришёл исследователь лаборатории реактивного движения NASA Ричард Гросс. Ученый вычислил, как вращение Земли должно было измениться в результате подземных толчков на территории Чили. Используя сложную модель, Гросс вместе с группой ученых рассчитал, что землетрясение могло сократить каждый земной день на 1,26 микросекунды.

По данным специалистов, город Консепсьон, больше всего пострадавший от подземных толчков, теперь находится более чем на три метра западнее своего прежнего расположения. А столица страны Сантьяго сместилась на 27 сантиметров к юго-западу. Землетрясение вызвало также смещения в различных частях Южной Америки от Фолклендских островов до города Форталеза в Бразилии. Так, например, столица Аргентины — Буэнос-Айрес сместилась на 2,5 сантиметра на запад.

Чилийское землетрясение вызвало цунами. Через двадцать минут после подземного толчка морская волна высотой в два с лишним метра обрушилась на побережье Чили. Волны обрушились на 11 чилийских городов. На острове Робинзон-Крузо из чилийского архипелага Хуан-Фернандес трехметровая волна унесла жизни как минимум пяти человек. В Новой Зеландии максимальная высота волн составила два метра, в Японии — 1,2 метра, в Австралии — 40 сантиметров. Наиболее высокие волны на территории России — 90 сантиметров — были зафиксированы на Камчатке.

Около двух миллионов чилийцев остались без крова в результате разрушительного землетрясения, более 800 человек погибли, 1200 человек пропали без вести, повреждено 1,5 миллиона домов. Президент Чили Мишель Бачелет в обращении к нации сообщила, что в связи со стихией начало нового учебного года переносится на 8 марта. В некоторых городах страны было введено чрезвычайное положение.

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