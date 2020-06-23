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Международный день вдов

Алексей Агеев
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Ежегодно 23 июня, начиная с 2011 года, мировое сообщество отмечает Международный день вдов. Эта дата дает возможность уделить внимание тяжелому положению женщин и детей, оставшихся без мужской опоры. К этому призывает резолюция Генеральной ассамблеи ООН, вышедшая в декабре 2010 года и закрепившая за 23 июня статус международного дня.

По данным Организации Объединенных Наций, на сегодняшний день общее количество вдов в мире составляет порядка 258 миллионов человек, при этом каждая десятая женщина живет в условиях крайней нищеты. Очень много вдов проживает в странах, где бушуют вооруженные конфликты; их положение особенно тяжело: они теряют мужей в молодом возрасте, при этом вынуждены воспитывать детей в условиях боевых действий и без какой-либо поддержки со стороны.

Ситуация усугубляется тем, что во многих странах статус женщины является производным от статуса её супруга, и, овдовев, она может потерять все — вплоть до элементарных средств к существованию. Есть государства, где вдовы не имеют доступа к наследству, лишены права на занятость, не могут считаться полноценными членами общества. Вдов нередко изгоняют из собственного дома и подвергают физическому насилию, а иногда убивают, даже члены собственной семьи. И чтобы восстановить общественный статус, вдове приходится выходить замуж за одного из родственников мужа, нередко против воли. Для многих потеря мужа становится лишь первым ударом в веренице испытаний.

Во многих странах вдовство является клеймом позора и рассматривается как бесчестье. В некоторых культурах вдов считают проклятыми и ассоциируют с колдовством. Вследствие подобных ложных представлений вдовы подвергаются остракизму, притеснениям и еще более уродливым формам насилия. Например, по данным исследования, проведенного организацией «ХелпЭйдж Интернэшнл», установлено, что в Танзании сотни пожилых женщин, в основном вдов, были убиты по обвинению в колдовстве.

Дети вдов нередко страдают как эмоционально, так и финансово. Овдовевшим матерям приходится обеспечивать семьи в одиночку. Они вынуждены забирать детей из школы и отправлять их работать. Кроме того, дочери вдов нередко чувствуют себя обездоленными, что только усиливает их уязвимость в отношении насилия.

Подобные проявления жестокости нередко находят оправдание в рамках культурной или религиозной практики. Безнаказанность в связи с нарушением прав вдов стало обычным явлением, и лишь очень немногих удалось привлечь к ответственности. Даже в тех странах, где правовая защита широко практикуется, вдовы могут подвергаться социальной маргинализации.

Даже в развитых странах эти женщины также сталкиваются с определенными трудностями — от утраты страховки и сложностей с получением кредита до необходимости одной воспитывать детей. В ряде случаев жены несут ответственность по долгам умершего мужа. А экономические причины, связанные с вдовством, также могут подтолкнуть некоторых женщин и девушек заняться проституцией.

Международный день вдов предоставляет возможность для действий, направленных на обеспечение в полном объеме признания прав вдов, которые так долго выпадали из поля зрения, оставались неучтенными и которым не уделялось должного внимания. Отсутствие надежных данных является одним из основных препятствий для разработки политики и программ по борьбе с нищетой, насилием и дискриминацией, от которых страдают вдовы. Для выявления случаев жестокого отношения к вдовам, а также более полного представления об их положении, необходимо проводить дальнейшие исследования и подготовить статистические материалы с разбивкой по семейному положению, полу и возрасту.

Кроме того, правительствам необходимо принять меры для выполнения принятых обязательств в целях обеспечения прав вдов и их детей, как это предусмотрено международным правом. Необходимо также осуществлять программы и политику, направленные на ликвидацию насилия в отношении вдов и их детей, а также снижение уровне нищеты, обеспечение образования и поддержки вдовам всех возрастов.

В первый День вдов в штаб-квартире ООН прошла международная дискуссия, в которой приняли участие известные правозащитники, среди которых было немало женщин. И в дальнейшем в этот день стали проводиться информационные мероприятия, направленные на повышение осведомленности общества о положении вдов.

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