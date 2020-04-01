Ежегодно 1 апреля отмечается Международный день птиц — интернациональный экологический праздник. Его цель — сохранение видового разнообразия и численности птиц.

Он возник в США в 1894 году. Вскоре праздник, получивший популярность благодаря СМИ, начал массово проводиться во всех штатах, затем пришел в Европу, а в настоящее время проходит в рамках биологической программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» во многих странах мира.

Интересна история развития Дня птиц в России. Идея помогать пернатым попала на благодатную почву. Уже в то время в царской России была организована охрана птиц, к началу 20 века этим делом занималось уже несколько десятков организаций. В их числе — орнитологический комитет при Русском обществе акклиматизации животных и растений, Постоянная природоохранительная комиссия при Русском географическом обществе, Российское общество покровительства животным, основанное в 1865 году.

В городах открывались и детские организации — так называемые Майские союзы для изучения и защиты птиц. Они создавались на базе школ и объединяли детей девяти-одиннадцати лет, носивших на головных уборах эмблему — летящую ласточку. В 1910 году школьный учитель Петр Бузук в селе Хортица основал первое в стране Общество охранителей природы, символом которого стало птичье гнездо. Участники общества подкармливали птиц и развешивали для них гнездовья.

После революции 1917 года детские Майские союзы прекратили свое существование, но идею охраны птиц подхватили юннатские организации. Летом 1924 года прошел первый и единственный в СССР Всесоюзный съезд юннатов, на котором преподаватель Центральной биостанции Николай Дергунов предложил вновь учредить День птиц. С 1926 года эту дату отмечали в СССР уже как официальный праздник. В 1927 году День птиц прошел во всех районах Москвы, в нем приняло участие около 5 тысяч ребят. В 1928 году количество участников достигло 65 тысяч детей, они развесили более 15 тысяч скворечников.

Ежегодное празднование Дня птиц оборвала Великая Отечественная война, но в 1948 году движение возродилось. Праздник набрал еще больший размах, в 1953 году к участию в нем было привлечено 5 миллионов советских школьников. Но уже к 60–70-м годам 20 века празднование Дня птиц снова сошло на нет.

Возродился праздник в 1999 году — благодаря Союзу охраны птиц России, основанному в 1993 году. В первый же год только в Москве в проведении Дня птиц приняли участие 500 человек, они развесили более 500 скворечников. В 2000 году к организации праздника подключилось правительство Москвы, принявшее День птиц как общегородское мероприятие. И сегодня он является самым известным из «птичьих» праздников.

Кстати, дата проведения праздника выбрана не случайно: как раз в это время из теплых краев возвращаются пернатые. Взрослые и дети в этот день благоустраивают места обитания водоплавающих птиц, вывешивают новые кормушки и скворечники.

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