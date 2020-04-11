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Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

11 апреля во всем мире отмечается памятная дата — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Она установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года.

Концлагеря — это места заключения больших масс людей, помещенных туда по политическим, социальным, расовым, религиозным и иным признакам. Широкое распространение они получили в годы Второй мировой войны и были расположены, как в самой фашистской Германии, так и на оккупированных ею территориях.

22 марта 1933 года в Дахау начал действовать первый концентрационный лагерь в нацистской Германии, а в последующие годы фашисты создали огромную сеть этих лагерей, превращенных в места организованного систематического убийства миллионов людей.

Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 тысяч концлагерей, гетто и тюрем. Одним из крупнейших нацистских концентрационных лагерей являлся Бухенвальд, который начал функционировать близ немецкого города Веймара 19 июля 1937 года. К 1945 году он имел 66 филиалов и внешних рабочих команд.

По признанию самих эсэсовцев, узник, продолжительность жизни которого в лагере составляла менее года, приносил нацистам почти полторы тысячи рейхсмарок чистой прибыли.

За годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошли более 20 миллионов человек из 30 стран мира, из них 5 миллионов — граждане Советского Союза. Примерно 12 миллионов человек так и не дожили до освобождения, среди них — около 2 миллионов детей. Только в Бухенвальде было уничтожено свыше 56 тысяч человек 18 национальностей, в том числе 19 тысяч советских военнопленных.

11 апреля 1945 года узники Бухенвальда (Buchenwald) подняли интернациональное восстание против гитлеровцев и вышли на свободу. Кажется, так давно это было. Но только не для тех, кто прошел сквозь ужасы фашистских застенков. Биографии этих людей — это настоящие уроки мужества для молодого поколения.

На Нюрнбергском процессе в 1946 году международный трибунал признал, что заключение в неволю мирных граждан иностранных государств, равно как и использование в принудительном порядке их труда в интересах Германии, является не только военным преступлением. Оно было квалифицировано как преступление против человечества.

И сегодня, 11 апреля, во многих странах проходят различные памятные мероприятия, встречи бывших узников, поминовение погибших, поклонение их памяти, возложение цветов к могилам и местам захоронения жертв фашизма. Ведь только сохраняя память о тех страшных событиях и отдавая дань уважения погибшим и выжившим в том аду людям, можно надеяться на то, что подобное больше никогда не повторится в человеческой истории.

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