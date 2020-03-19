Международный день клиента только еще начинает завоевывать известность в мире. Впервые он отмечался 19 марта 2010 года.

Цель этого праздника для производителей товаров и услуг в самых разных сферах — привлечение новых и поощрение постоянных клиентов. В этот день владельцы бизнеса во всем мире имеют возможность выразить признательность своим потребителям, отблагодарив их за сотрудничество. Как именно — каждый решает сам: это могут быть сувениры, маленькие подарки, скидки или проведение акций и праздничных мероприятий.

Инициаторами появления этого праздника стали предприниматели России и Литвы. Это начинание очень быстро распространилось по всему миру. Его поддержали десятки крупных и мелких компаний, предпринимателей всех уровней и торговых центров в Европе и Америке. «Должен же быть день, когда мы можем поблагодарить своих клиентов за то, что они у нас есть!», — говорят сами предприниматели.

Возможно, и вы захотите присоединиться к этой инициативе, поддержите новую традицию и приготовите в этот день для своих клиентов маленькие знаки внимания.

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