Ежегодно в третью субботу апреля всё мировое цирковое сообщество и любители этого удивительного искусства отмечают необыкновенно весёлый праздник – Международный день цирка. Он учрежден не только с целью показать цирк во всем его великолепии и порадовать поклонников данного искусства новыми программами и представлениями, но и призван отдать должное вкладу циркового искусства в культуру. Ведь цирк любят не только дети, но и взрослые, причём в разных уголках планеты.

Инициаторами учреждения данного праздника выступили в 2009 году Европейская цирковая ассоциация и Всемирная федерация цирка, действующая под патронажем принцессы Монако Стефании. Тогда Президент Европейской цирковой ассоциации, в которую на сегодняшний день входит 21 цирк, Урс Пилс и принцесса Стефания предложили всем циркам поддержать инициативу ежегодного празднования Международного дня цирка, который впервые отмечался в 2010 году и с тех пор стал ежегодным для многих стран.

Кстати, Всемирная федерация цирка, штаб-квартира которой расположена в Монте-Карло, была основана в 2008 году с целью содействия развитию циркового искусства и культуры во всем мире. Именно она и стала инициатором праздника, посвященного цирку, – 19 апреля 2008 года (в третью субботу апреля) впервые был проведен Европейский день цирка, и эту традицию и решено было продолжить при учреждении уже всемирного праздника – Международного дня цирка. А в настоящее время прорабатывается вопрос с ЮНЕСКО по поводу внесения данного праздника в перечень ежегодно отмечаемых дат.

Надо сказать, что национальные Дни цирка есть во многих странах. В России идеи по поводу учреждения подобного праздника звучат уже много лет, однако пока своего праздника у российских циркачей так и не появилось. Зато появился международный День. Так, в праздновании первого Международного дня цирка, в 2010 году, приняло участие более 25 стран, в том числе и Россия.

Хотя цирк считается одним из древнейших видов искусства, поскольку упоминание о всевозможных выступлениях акробатов, жонглёров, наездников, клоунов… относят еще ко временам Древнего Мира, но в современном своём виде цирк появился лишь в конце 18 века. А его основателем считается английский наездник Филип Астлей, который опытным путём установил, что для лошадей наиболее удобно в полном галопе бежать и выполнять трюки по кругу диаметром 13 метров. Сегодня такой диаметр арены соблюдается практически во всех цирках мира.

Будучи умелым наездником, Астлей показывал на арене различные трюки на лошадях, а позже на манеж вышли уже и другие артисты – акробаты, жонглеры, канатоходцы, клоуны, дрессировщики… С середины 19 века количество цирковых жанров увеличивалось и расширялись технические возможности представлений и номеров. Например, после введения страховочной сетки в номерах воздушной гимнастики появилась возможность усложнения трюков.

В России цирк, в современном его понимании, появился значительно позже, чем в Европе. Старейшим цирковым стационаром считается цирк Гаэтано Чинизелли в Санкт-Петербурге, открытый в 1877 году, который и сегодня функционирует. А вот создателями Русского национального цирка считаются братья Никитины, которые, дав первое представление «Русского цирка братьев Никитиных» в Пензе, впоследствии открыли целую сеть добротных цирков в ряде российских городов.

Современный цирк – это клоунада, акробатика, эквилибристика, музыкальная эксцентрика, иллюзионизм, пантомима, интермедия и многое другое. В мире работают тысячи цирков, и ряд из них имеют мировую известность. Например, одна из самых древних цирковых трупп мира – Китайский акробатический цирк «Райское шоу из Поднебесной», или канадский «Цирк Солнца», главное достоинство которого в том, что он представляет собой не просто отдельную цирковую организацию, а является огромной цирковой корпорацией с офисами в нескольких странах мира. А во французском «Цирке Фрателлини» главные действующие лица – клоуны, а знаменитый американский «Цирк братьев Ринглинг и Барнума и Бейли» считается одним из первых в процессе модернизации циркового дела.

Не менее известен и российский цирк. Большой Московский государственный цирк – один из самых больших стационарный цирков в мире. За время своей деятельности он представил более 100 различных программ, где принимали участие лучшие артисты русского и зарубежного цирка. А на манеже Московского цирка на Цветном бульваре, одного из старейших цирков страны, выступали артисты с мировым именем – это Анатолий и Владимир Дуровы, Виталий Лазаренко, Вильямс Труцци со своими лошадьми, акробаты Океанос, эквилибристки сестры Кох, фокусник Кио, клоуны Карандаш, Олег Попов, Юрий Никулин, Леонид Енгибаров, Михаил Шуйдин. Здесь был создан «Медвежий цирк» Валентина Филатова…

Надо также отметить, что в этой профессии очень много династий, продолжающие лучшие цирковые традиции. В Золотой фонд российского цирка вписаны такие знаменитый династии, как: Дуровы, Запашные, Кио, Филатовы, Кантемировы, Тугановы, Багдасаровы, Волжанские, Довейко. И список мастеров манежа можно продолжать ещё долго. О цирке написано немало книг и картин, снято множество фильмов, ему посвящены Международные цирковые фестивали, самый старый и престижный из которых – Фестиваль в Монте-Карло, где разыгрываются свои цирковые «Оскары».

В честь же сегодняшнего праздника многие цирки устраивают Дни открытых дверей, разнообразные уличные акции, специальные программы, выставки, карнавалы, благотворительные акции и другие мероприятия. Международный день цирка – это особенное событие для всех мастеров и поклонников циркового искусства, такое доброе, немножко наивное, но искреннее и прекрасное чудо, имя которому ЦИРК.

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