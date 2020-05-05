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5 мая мировое сообщество отмечает Международный день борьбы за права инвалидов.

Свою историю эта дата ведет с 1992 года, когда 5 мая люди с ограниченными возможностями одновременно в 17 европейских странах провели день борьбы за соблюдение равных прав инвалидов и против дискриминации людей с физическими, психическими или сенсорными ограничениями. С того времени подобные мероприятия стали традиционными и также проводятся 5 мая.

Цель сегодняшней даты — обратить внимание широкой общественности на проблемы, связанные с защитой прав людей с ограниченными возможностями, ведь очевидно, что их права на трудоустройство, доступное образование и инфраструктуру очень часто не соблюдаются даже в экономически развитых странах, не говоря уже о других.

Ни одна категория граждан не должна остаться без внимания власти. Независимо от национальности, религии, имущественного положения, состояния здоровья. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, более 1 миллиарда людей во всем мире имеют какую-либо форму инвалидности, что соответствует почти 15% населения земного шара. Более 100 миллионов инвалидов — дети. Причем показатели инвалидности растут, это связано со старением населения и ростом хронических заболеваний.

13 декабря 2006 года в Нью-Йорке была открыта для подписания Конвенция о правах инвалидов ООН — один из первых всесторонних договоров в области прав человека 21 века. Она вступила в силу 3 мая 2008 года после ратификации её 50 государствами и направлена на обеспечение полного участия лиц с ограниченными возможностями здоровья в гражданской, политической, экономической, социальной и культурной жизни общества, ликвидацию дискриминации по признаку инвалидности, защиту инвалидов и осуществление ими всех прав человека и основных свобод, а также на создание эффективных правовых механизмов обеспечения этих прав.

Россия подписала Конвенцию в 2008 году, а 3 мая 2012 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал федеральный закон о её ратификации, что создало дополнительные гарантии обеспечения, защиты и развития социальных и экономических прав инвалидов в стране.

В России практически всегда говорят — инвалиды. На Западе — люди с ограниченными возможностями здоровья. По сути — одно и то же, но, как считают борцы за права инвалидов, в России инвалиды — одна из самых слабозащищенных категорий населения. По официальным статистическим данным (на 1 января 2016 года) количество инвалидов в стране приближается к 13 миллионам. Ежегодно инвалидами становятся более 700 тысяч человек. Многие из них нуждаются в постоянном постороннем уходе и дорогих медикаментах.

Поэтому в Международный день борьбы за права инвалидов ежегодно во многих российских городах проводятся акции «Инвалид — равный член общества», а также множество других благотворительных и просветительских мероприятий, специальных конференций и митингов с одной лишь целью — борьбы за права инвалидов жить нормальной полноценной жизнью.

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