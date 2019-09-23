Массовая бойня в Каухайоки

Бойня в Каухайоки — массовое убийство, которое совершил студент Матти Юхани Саари в колледже финского города Каухайоки 23 сентября 2008 года.

Во вторник 23 сентября 2008 года в 10:40 Саари, переодетый во все чёрное и с лыжной маской на лице, вооружённый самозарядным пистолетом «Вальтер Р22» и несколькими самодельными коктейлями Молотова, через подвал проник в здание Профессионально-технического училища в Каухайоки, где на тот момент находилось более 200 человек.

Саари ещё в подвале трижды выстрелил в сторожа Юкку Форсберга, но промахнулся все три раза. Оказавшись в учебной зоне, Саари открыл стрельбу по группе учеников из 20 человек, которые шли сдавать экзамен. По показанию троих студентов, которым удалось спрятаться, он действовал крайне агрессивно и наслаждался своими действиями. Один из них позже рассказывал: «Я увидел парня, он начал стрелять по нам, я побежал зигзагом, чтоб ему было труднее попасть в меня». В 10:42 Саари поджег коктейль Молотова и кинул его в северную часть коридора. Однако тот не сработал. В 10:45 несколько учеников, думая, что это розыгрыш, отправились смотреть, в чём дело. Матти открыл по ним огонь и убил двоих из троих, одного ранил.

В 10:46 полиция приняла звонок и выслала несколько машин. В 11:00 Саари кинул ещё один коктейль Молотова в одну из лабораторий, после чего разбил стрельбой все окна в коридоре. Полиция прибыла примерно в 11:02, они вошли во двор, где были обстреляны Саари, и им пришлось отступить. В 11:03 они вызвали подкрепление. В 11:45 они попытались взять здание штурмом, но приостановили штурм из-за чёрного дыма, который шёл из здания. В 11:50 в колледже остались лишь несколько десятков студентов и сам нападавший.

В 11:53 Саари позвонил одному из своих друзей и сознался в убийстве 10 человек и в желании попрощаться. В 12:30 Саари выстрелил себе в голову. Несколько часов спустя он скончался в больнице Университета Тампере, куда был доставлен. Итог бойни — 11 убитых (включая Саари) и трое раненых, один из которых получил тяжелое ранение в голову. Все жертвы были однокурсниками Саари, некоторые даже знали его лично. Саари успел сделать минимум 157 выстрелов.

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