Крушение Як-40 в Хороге — авиационная катастрофа, произошедшая в субботу 28 августа 1993 года в Хороге с самолётом Як-40 компании Точикистон, в результате которой погибли 82 человека. Это крупнейшая авиакатастрофа на территории Таджикистана.

Як-40 с бортовым номером 87995 был выпущен Саратовским авиазаводом 11 декабря 1975 года, а 31 декабря был передан Министерству гражданской авиации. Салон самолёта имел вместимость на 28 пассажиров. Изначально авиалайнер был передан в Якутское УГА, где эксплуатировался в различных авиаотрядах, а 26 февраля 1988 года был переведён в Таджикское УГА, где эксплуатировался в Душанбинском авиаотряде. В январе 1993 года борт 87995 перешёл во флот компании Точикистон, созданной на базе Таджикского УГА.

Як-40 прилетел в Хорог из Душанбе утром 28 августа. В то время в стране шла гражданская война, а сам Хорог был захвачен боевиками, поэтому в его аэропорту скопилось несколько сотен беженцев. Когда началась посадка, боевики, угрожая оружием, вывели всех пассажиров из самолёта и начали сажать на борт уже по своему усмотрению. В общей сложности в 40-местный салон был посажен 81 человек, включая 14 детей. Авиалайнер был сильно перегружен (на 3000 кг выше максимального взлётного веса), поэтому экипаж поначалу отказался взлетать, однако после угрозы расстрела был вынужден согласиться.

При взлёте самолёт пробежал по взлётно-посадочной полосе 1629 метров, после чего экипаж поднял носовую стойку. Однако самолёт не взлетел, а продолжал мчаться по полосе, пока не выкатился с неё. Пробежав по земле от торца полосы ещё 150 метров, Як-40 левой стойкой врезался в бруствер неглубокого (30 см) арыка, а затем столкнулся с камнем высотой 60 см. Через 30 метров левое колесо попало в промоину и разрушилось, а правое колесо вскоре столкнулось с бетонным дотом метровой высоты с отрывом плоскости, затем второй плоскости крыла, после чего самолёт рухнул в промоину реки Пяндж.

Непосредственно на месте катастрофы были найдены 80 погибших и 6 выживших: 2 члена экипажа и 4 пассажира. Позже в больнице оба члена экипажа умерли от полученных травм. Таким образом, общее число погибших в катастрофе составило 82 человека. Это крупнейшая авиационная катастрофа на территории Таджикистана и в истории самолётов Як-40. Сразу после катастрофы все пассажирские полёты в Хорог были прекращены до конца гражданской войны.

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