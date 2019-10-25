Крушение Ил-18 под Батуми

Авиакатастрофа, в которой разбился Ил-18 случилась 25 октября 2000 года в горах близ города Батуми (Грузия). Крушение потерпел Ил-18Д ВВС России. В результате трагедии погибли 84 человека.

Самолет Ил-18Д летел из Москвы (аэропорт Чкаловский) в Батуми. На борту воздушного судна во время данного рейса были 73 пассажира и 1700 кг почты. Во время захода на посадку в аэропорту Батуми командир самолёта из-за низкой облачности над морем решил осуществлять посадку со стороны гор (северо-востока). При снижении в облаках с высоты 3000 метров Ил-18 сильно отклонился от посадочного курса, однако диспетчеры Батуми экипаж об этом не предупредили (одна из причин — некорректная работа радионавигационного оборудования аэропорта). В 17:22 самолёт на высоте 1336 метров и в 12 километрах от аэропорта протаранил гору Мтирала. От удара воздушное судно полностью разрушилось.

В результате катастрофы погибли все 84 человека, находившиеся в момент укрушения на борт Ил-18Д. В числе погибших был бывший замначальника Главного штаба ВВС по летной работе, генерал-лейтенант в отставке Николай Григорук.

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