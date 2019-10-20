Катастрофа Ту-134 в Куйбышеве — крушение самолета Ту-134А авиакомпании «Аэрофлот» (СССР), следовавшего по маршруту Кольцово (Свердловск) — Грозный (Чечня), 20 октября 1986 года в 15 часов 58 минут по местному времени при промежуточной посадке в аэропорту Курумоч города Куйбышева (ныне Самара).

Самолёт произвёл посадку со слишком большими скоростью и тангажом. Шасси сломались от удара о ВПП, машина легла на брюхо и около 300 м скользила по инерции, после чего она перевернулась через правую консоль и встала вверх шасси. От удара фюзеляж самолёта переломился надвое, из разрушенных топливных баков полилось топливо и возник пожар. Из 93 пассажиров и членов экипажа выжило только 24 человека (всего погибло 69 человек).

Причиной авиакатастрофы послужило преступное пренебрежение правилами безопасности полётов. Командир корабля Александр Клюев поспорил с экипажем, что сможет посадить самолёт вслепую, по одним только показаниям приборов. Он закрыл обзорные окна кабины с левой стороны шторками и повёл самолёт на посадку. Второй пилот, штурман и бортинженер не препятствовали его действиям.

Заход на посадку производился с магнитным курсом 151° днем в простых метеоусловиях (облачность 4/0 верхняя, видимость 10 км, ветер 170° 3 м/с, на высоте круга 200° 5 м/с). В расчёты КВС вкралась ошибка, и к полосе самолёт подошёл со слишком большими вертикальной и горизонтальной скоростями. КВС дал команду открыть шторку за секунду до касания. Бортмеханик не успел выполнить её. От сильнейшего (4,8 g) удара при касании шасси подломились. Фюзеляж протащило по ВПП около 300 м. При скольжении по бетону самолёт стал переворачиваться через правую консоль крыла, затем сошёл на грунт, потерял правую плоскость крыла, перевернулся, раскололся надвое. Сразу же после аварийной посадки на борту самолета вспыхнул пожар.

В момент происшествия на борту самолета находилось 85 пассажиров, в том числе 14 детей, и 8 членов экипажа. Аварийно-спасательной службой аэропорта и пожарными подразделениями города Куйбышева пожар был ликвидирован, спасено 16 человек из числа пассажиров и экипажа, остальные спасшиеся покинули горящий самолет самостоятельно или были вынесены экипажем. Непосредственно в момент катастрофы погибли 53 пассажира и 5 членов экипажа (госпитализировано 28 человек). 5 человек погибли от травм и 58 человек — от отравления продуктами горения. КВС, второй пилот, бортмеханик и штурман получили легкие травмы. Второй пилот, спасая пассажиров, отравился продуктами горения и скончался по дороге в больницу. Впоследствии в больницах скончалось еще 11 человек.

Причиной катастрофы явились нарушение экипажем по предварительному преступному сговору правил полетов в части захода на посадку за шторкой слепого полета до недопустимо малой высоты и непринятие мер по уходу на второй круг, что привело к грубому приземлению самолета с перегрузкой выше разрушающей, разрушению конструкции и последующему пожару. Командир воздушного судна Александр Клюев был приговорён судом к 15 годам лишения свободы. После пересмотра дела срок уменьшили до 6 лет, которые он полностью отбыл.

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