Катастрофа Boeing 737 в Манчестере

Катастрофа Boeing 737 случилась 22 августа 1985 года в аэропорту Манчестера. Авиалайнер Boeing 737-236 Advanced авиакомпании British Airtours совершал рейс KT28M по маршруту Манчестер—Керкира, но во время разгона по взлётной полосе прервал взлёт из-за технических неполадок, однако после остановки возник сильнейший пожар двигателя №1, охвативший хвостовую часть самолёта. Из находившихся на его борту 137 человек (131 пассажир и 6 членов экипажа) погибли 55, ещё 15 получили тяжёлые ранения. Причиной катастрофы стал отказ двигателя №1 (левого) из-за усталостных изменений металла и некачественного ремонта.

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22 августа 1985 года Boeing 737-236, принадлежавший авиакомпании British Airtours, выполнял чартерный рейс из Манчестера на греческий остров Корфу. Кроме шести членов экипажа на борту лайнера находились туристы (число их — 131). В 06:12 «Боинг» начал разбег по взлетной полосе № 24 аэропорта Манчестера. Управлял машиной второй пилот, а капитан Питер Террингтон сообщал скорость самолета. На 41-й секунде взлета командир произнес: «Скорость двести!» — и уже собирался добавить: «Отрыв!» — как тяга левого двигателя упала практически до нуля. «Прервать взлет!» — моментально среагировал командир и нажал на тормоза. Лайнер по инерции еще несколько десятков метров продолжал двигаться вперед, пока не остановился.

Сначала экипаж решил, что в левый двигатель попала птица или лопнуло колесо на стойке шасси. Но когда диспетчеры с «вышки» сообщили, что левое крыло самолета горит, пилоты поняли, что ситуация не из простых. Позже выяснится, что в камере сгорания № 9 двигателя JT8D-15A, расположенного на левом крыле «Боинга», на 30-й секунде разбега при скорости 125 км/ч произошел взрыв. Кожух камеры и оторвавшиеся лопатки компрессора пробили лючок, который открывает доступ к левому крыльевому баку. Если бы лопатки попали в более прочные панели обшивки крыла, эта история наверняка не вошла бы в учебники по авиационной безопасности. Но, к несчастью, за самолетом потянулась струя керосина из пробитого бака. Горячие газы, истекавшие из турбины, немедленно подожгли его, и левое крыло «Боинга» оказалось во власти пламени. Через 9 секунд в кабине загорелось табло «Пожар левого двигателя». Экипаж действовал строго по инструкции и продублировал работу автоматики пожаротушения. Но пилоты не знали главного: горел не двигатель, а топливный бак. Это неведение стоило жизни 55 пассажирам «Боинга».

Ситуация не выглядела угрожающей, и капитан Террингтон принял решение не занимать полосу, а свернуть на рулежную дорожку — только тогда пусть пассажиры по команде покинут самолет. Пожарная служба аэропорта тут же поспешила к терпящему бедствие лайнеру, готовая начать эвакуацию пассажиров. И в этот момент командир «Боинга» совершил роковую ошибку. Вместо того чтобы свернуть влево, чтобы ветер (2 м/сек) направил пламя в сторону от фюзеляжа, повернул направо. Питер Террингтон из-за конструкции самолета просто не мог видеть, что у него происходит сзади. Диспетчеры не предупредили командира «Боинга» о том, что он сворачивает прямо под ветер. Лайнер с горящим левым крылом остановился на рулежной дорожке, и спасатели увидели, как огонь стремительно распространяется от двигателя по всему фюзеляжу. В таких случаях из дверей самолета обычно выбрасываются надувные трапы, по которым скатываются вниз пассажиры. Один из основных выходов «Боинга» действительно открылся по трагической случайности именно на той стороне, где бушевал пожар. Салон быстро заволокло густым черным дымом. Пассажиры, давя друг друга, заметались в поисках выхода. Через двадцать секунд после остановки запылал багажный отсек. Спустя минуту прогорел пол пассажирской кабины.

Схема сгоревшего Боинга. Красными крестами отмечены погибшие пассажиры

Из 55 погибших на борту Boeing 737 12 сгорели заживо; 43 пассажира отравились токсичными газами, которые выделялись при горении кресел и пластиковой отделки салона. Верхнее освещение было совершенно бесполезно в густом дыму, и люди не понимали, где же находятся выходы, — только редкие порывы свежего воздуха указывали путь к спасению. Пожар начался в хвостовой части самолета, и оттуда пассажиры бросились вперед. В узком проходе между сиденьями образовался затор, грузный мужчина, потеряв сознание, упал и загородил дорогу всем остальным. Но стюардессе удалось оттащить его в сторону. Позже, во время следственного эксперимента, груз аналогичного веса она не могла сдвинуть с места. Спустя две минуты после остановки самолета оплавленная хвостовая часть «Боинга» с грохотом упала на полосу.

Трагедия произошла в современном аэропорту, прекрасно оборудованном средствами спасения. Ни один пассажир не пострадал от взрыва в левом двигателе — осколки даже не задели фюзеляж. Экипажу удалось благополучно прервать взлет. Пожарные примчались к горевшему «Боингу» через 45 секунд после его остановки. Самолет спроектирован и построен таким образом, чтобы эвакуация полностью загруженной машины не занимала более 90 секунд. И тем не менее 55 из 137 человек, находившихся на борту, погибли.

Памятная доска жертвам авиакатастрофы в Манчестере

Подготовка официального отчета о расследовании причин катастрофы в Манчестере заняла почти четыре года. Бюро по расследованию авиационных происшествий тщательнейшим образом изучало обстоятельства манчестерской трагедии. Следователям удалось выяснить следующее. Двигатель, установленный на «Боинге», успел налетать 7482 часа, когда в его камере сгорания № 9 обнаружили усталостные трещины. Двигатель сняли с самолета, и трещины заварили при помощи обычной дуговой сварки. После этого самолет налетал еще 4611 часов. За день до катастрофы в аэропорту Манчестера пилот «Боинга» сообщил механикам авиакомпании, что левый двигатель неустойчиво работает на малом газу. Механики, вместо того чтобы отремонтировать камеру сгорания, просто увеличили обороты малого газа. Катастрофическое разрушение двигателя не заставило себя долго ждать. С тех пор ремонт усталостных трещин в камерах сгорания двигателя JT8D-15 методом дуговой сварки запрещен.

Фото: chrontime.com

Источник: https://chrontime.com/sobytiya-katastrofa-boeing-737-v-manchestere