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Из Петрограда вышел «Философский пароход»

В мае 1922 года В.И. Ленин предложил заменить применение смертной казни для активно выступающих против советской власти высылкой за границу.

Тогда же он в своем письме Ф.Э. Дзержинскому высказал мысль, что журнал «Экономист» – «явный центр белогвардейцев. … Все это явные контрреволюционеры, пособники Антанты, организация ее слуг и шпионов и растлителей учащейся молодежи. Надо поставить дело так, чтобы этих военных шпионов изловить и излавливать постоянно и систематически и высылать за границу».

Л.Д. Троцкий так прокомментировал эту акцию: «Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно».

29 сентября 1922 года из Петрограда отплыл пароход «Обербургомистр Хакен», пассажирами которого были философы Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, И.А. Ильин, С.Е. Трубецкой, Б.П. Вышеславцев, А.А. Кизеветтер, М.А. Ильин (Осоргин), М.М. Новиков, А.И. Угримов, В.В. Зворыкин, Н.А. Цветков, И.Ю. Баккал, профессор МВТУ В.И. Ясинский и другие. Так осуществилась высылка из России по идеологическим соображениям за границу деятелей российской науки, культуры, искусства.

30 сентября пароход прибыл в Штеттин (Германия). На борту находилось примерно более трех десятков высылаемых из Москвы и Казани, а также из других городов (с семьями примерно 70 человек).

Это событие получило в публицистике название «Философский пароход». А 16 ноября 1922 года из Петрограда отплыл второй пароход с изгнанниками на борту — «Пруссия», на котором из страны выдворялись Н.О. Лосский, Л.П. Карсавин, И.И. Лапшин и другие (всего вместе с семьями 44 человека).

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