25 августа 1930 года, 89 лет назад, экспедиция полярников на ледокольном пароходе «Георгий Седов» открыла западные берега Северной Земли

15 июля 1930 года из Архангельска на Землю Франца-Иосифа и Новую Землю на ледокольном пароходе «Георгий Седов» вышла первая советская высокоширотная экспедиция по исследованию Карского моря под руководством О.Шмидта и В. Визе.

В конце июля «Георгий Седов» подошел к острову Гукера (Земля Франца-Иосифа). Часть экспедиции занялась строительными работами, остальные обследовали близлежащие острова. В середине августа пароход отправился дальше на северо-восток в неизученные районы Северного Ледовитого океана.

За это время экспедиция впервые исследовала северную часть Карского моря, были открыты острова Визе, Исаченко, Воронина, Шмидта, архипелаг Седова (к западу от Северной Земли). На острове Домашний полярники построили новую полярную станцию. В течение двух лет четверо зимовщиков во главе с Г.Ушаковым вели там исследования Северной Земли. «Георгий Седов» дошел почти до 81 градуса северной широты, но дальнейший путь был закрыт, и судно повернуло на юг.

14 сентября пароход благополучно вернулся в Архангельск. Проделав путь около 10 000 км, экспедиция выполнила грандиозную программу комплексных научных наблюдений. Через три года на основе работ группы Г.Ушакова была составлена полная карта Северной Земли.

Источник: https://www.calend.ru/events/2884/