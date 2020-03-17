На главную В этот день

День воссоединения Крыма с Россией

18 марта в Российской Федерации отмечается День воссоединения Крыма с Россией. На территории Республики Крым этот день является праздничным и выходным согласно республиканскому закону №80-ЗРК/2015 от 3 марта 2015 года.

Именно в этот день в 2014 году Крым (это территории полуострова Крым с расположенными на ней Республикой Крым и городом Севастополем, которые до этого входили в состав Украины) официально вошёл в состав Российской Федерации. Присоединение, а вернее – возвращение, этих территорий в состав России было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым. Причем, согласно данному документу Республика Крым и город Севастополь были не просто приняты в состав РФ, но и стали ее новыми субъектами.

Надо отметить, что выход Крыма из состава Украины и последующее его присоединение к России – это одно из последствий политического кризиса на Украине конца 2013 – начала 2014 годов. Напомним, что в 1921 году в составе РСФСР была образована многонациональная Крымская АССР, преобразованная в 1946-м в Крымскую область, которая в 1954 году была передана в состав Украинской ССР (кроме города Севастополя, он с 1948 года являлся городом республиканского подчинения РСФСР). После распада СССР в 1991 году, в Крымской области был проведен референдум по воссозданию Крымской автономии, а в 1992 году была принята крымская конституция, которая установила вхождение Крыма в состав Украины на договорных отношениях.

Но в связи с обострением политической ситуации на Украине в конце 2013 года, руководство Крыма придерживалось линии сближения с Россией. А после смены власти в стране в феврале 2014 года, «в условиях рвения к власти групп национал-фашистского толка», Верховный Совет Автономной Республики Крым и Севастопольский городской совет 11 марта 2014 года приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта прошел общереспубликанский референдум о статусе Крыма, опираясь на результаты которого (когда более 96% избирателей высказались за вхождение республики в состав РФ), Верховный Совет и провозгласил Крым независимым суверенным государством – Республикой Крым, в которой город Севастополь имеет особый статус. И уже данное независимое государство обратилось к Российской Федерации с предложением о принятии его в состав РФ в качестве нового субъекта. О чём 18 марта и был подписан соответствующий договор в Москве, а ещё через 3 дня президент России подписал закон о присоединении Крыма.

Хотя Правительство Украины не признаёт эти документы, но в Российской Федерации юридически считается, что два новых субъекта – Республика Крым и город федерального значения Севастополь – вошли в состав России, на их территории действуют российские законодательные акты.

Несмотря на «молодость» сегодняшнего праздника, он весьма любим крымчанами. Традиционно 18 марта во всех городах Республики и во многих российских городах проходит множество торжественных и праздничных мероприятий с народными гуляниями и фейерверками.

Источник

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В новой БСМП начали делать плановые операции

Новости медицины
В новой больнице скорой медицинской помощи начали выполнять плановые операции. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области. До 17 марта работали только три экстренные операционные,...
Узнать больше

Жёсткие меры в борьбе с коронавирусом: почему это нужно?

Акценты
Закрытие границ, отмена массовых мероприятий и авиарейсов. Что это? Всеобщая истерия? Паника? Или же необходимость? Перед вам ответы на основные вопросы о...
Узнать больше

В Рязанской области прекращён доступ посетителей в больницы

Новости медицины
В Рязанской области с 17 марта в связи с профилактикой распространения коронавируса прекращён доступ посетителей в больницы. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области. Посетителей...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

На карантине в оперу? Легко! Подборка бесплатных сервисов, которые вам точно пригодятся

Акценты
Уже ни для кого не новость, что с 17 по 30 марта в Рязанской области введён карантин. Школьников досрочно отпустили на каникулы,...
Узнать больше

За месяц в Рязанской области выявлено 34 случая ВИЧ

Новости медицины
За февраль 2020 года в Рязанской области выявлено 34 случая ВИЧ-инфекции, в том числе 32 случая - у жителей региона. Об этом сообщает минздрав...
Узнать больше

Ставим панику на паузу. Как поднять себе настроение, пока все боятся заболеть?

Акценты
Коронавирус внёс в нашу привычную жизнь много сумбура. В Рязанской области школьников отправили на каникулы раньше срока, Минобрануки предложило перевести студентов на...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Жёсткие меры в борьбе с коронавирусом: почему это нужно?

Акценты
Закрытие границ, отмена массовых мероприятий и авиарейсов. Что это? Всеобщая истерия? Паника? Или же необходимость? Перед вам ответы на основные вопросы о...
Узнать больше

В каких случаях водитель может быть наказан за передачу управления своей машиной другому человеку

Акценты
Автовладельца лишили прав за то, что он передал управление своей жене, которая была в нетрезвом состоянии. При этом Верховный суд, до которого...
Узнать больше

На карантине в оперу? Легко! Подборка бесплатных сервисов, которые вам точно пригодятся

Акценты
Уже ни для кого не новость, что с 17 по 30 марта в Рязанской области введён карантин. Школьников досрочно отпустили на каникулы,...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

«Мисс Волгоград» прокатилась на привязанном к машине матрасе

Continental разработал 3D-комбинацию приборов

Родился Люк Бессон