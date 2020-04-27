День вахтовика в России

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27 апреля в России отмечается профессиональный праздник тружеников вахтового метода – День вахтовика.

Считается, что впервые этот день был отмечен в 2011 году после того, как инициатива учреждения и проведения профессионального праздника вахтовиков получила поддержку среди пользователей социальных сетей, имеющих отношение к подобной работе. И хотя официального статуса данный праздник пока не имеет, но люди, работающие вахтовым методом, отмечают его трудовыми коллективами при поддержке инициативных работодателей и руководителей.

Использование вахтового метода работы известно давно и практикуется в разных странах. Этот метод организации труда позволяет более эффективно с точки зрения трудозатрат, временных показателей решать конкретные задачи в определённых условиях. Как правило, эти условия сопряжены с удалённостью объекта, на котором ведутся работы от населённых пунктов, либо вообще отсутствием доступных коммуникаций.

Чаще всего работы на подобных объектах проходят в довольно сложных климатических и географических условиях по причине расположения самого объекта в зонах с такими условиями.

Вахтовики – это люди разных профессий и должностей. Среди них могут быть разнорабочие, прорабы, инженеры, трактористы, машинисты, водители, слесари, электро и газосварщики, повара, геодезисты, механики, крановщики, охранники и т.д. Их объединяет объект, на котором они трудятся и условия, в которых они работают и отдыхают. А ещё важным условием для работы вахтовым методом, особенно в той ситуации, когда объект расположен на крайнем севере или в тайге, является железное здоровье работника, подтверждаемое заключением медицинской комиссии.

Работа вахтовика чаще всего сопряжена с тяжёлыми условиями работы. Очень часто даже физически крепкие люди, отработав вахту, продолжительность которой может варьироваться, не заключают повторный контракт, столкнувшись с трудностями вахтового метода. Многие ветераны-вахтовики утверждают, что это касается в первую очередь молодёжи.

Вахтовый метод работы можно встретить и в городах Центральной части России, но преимущественно он используется в удалённых регионах. Благодаря этим людям осуществляются разработки газовых и нефтяных месторождений, строительство заводов и иных объектов, прокладка дорог в условиях тайги, крайнего севера, работа на буровых установках в море, а также на построенных предприятиях в удалённых от населённых пунктов районах и многое другое. Задачи, которые они выполняют, носят жизненноважный для государства характер. Особые условия и характер работы вахтовиков регулируются отдельной главой Трудового кодекса Российской Федерации.

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