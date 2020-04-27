Понедельник, 27 апреля, 2020
10 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

День вахтовика в России

Алексей Агеев

Задержанный после серии убийств сибиряк может быть людоедом

Новости мира
Подозреваемый в серии жестоких убийств 67-летний мужчина мог употреблять в пищу части тел своих жертв. Об этом порталу «Вести Новосибирск» рассказали жители...
Узнать больше

В России предложили ужесточить наказание за нарушение авторских прав

Новости мира
Штрафы для нарушителей авторских прав в интернете могут значительно вырасти. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщили «Известиям» в Министерстве культуры России.
Узнать больше

В Башкирии устроили вечеринку, проигнорировав COVID-19

Коронавирус мир
В одном из клубов Башкортостана провели вечеринку, проигнорировав режим самоизоляции из-за нашествия COVID-19. Отмечается, что объявление о вечеринке было опубликовано с соцсетях.
Узнать больше
-

27 апреля в России отмечается профессиональный праздник тружеников вахтового метода – День вахтовика.

Считается, что впервые этот день был отмечен в 2011 году после того, как инициатива учреждения и проведения профессионального праздника вахтовиков получила поддержку среди пользователей социальных сетей, имеющих отношение к подобной работе. И хотя официального статуса данный праздник пока не имеет, но люди, работающие вахтовым методом, отмечают его трудовыми коллективами при поддержке инициативных работодателей и руководителей.

Использование вахтового метода работы известно давно и практикуется в разных странах. Этот метод организации труда позволяет более эффективно с точки зрения трудозатрат, временных показателей решать конкретные задачи в определённых условиях. Как правило, эти условия сопряжены с удалённостью объекта, на котором ведутся работы от населённых пунктов, либо вообще отсутствием доступных коммуникаций.

Чаще всего работы на подобных объектах проходят в довольно сложных климатических и географических условиях по причине расположения самого объекта в зонах с такими условиями.

Вахтовики – это люди разных профессий и должностей. Среди них могут быть разнорабочие, прорабы, инженеры, трактористы, машинисты, водители, слесари, электро и газосварщики, повара, геодезисты, механики, крановщики, охранники и т.д. Их объединяет объект, на котором они трудятся и условия, в которых они работают и отдыхают. А ещё важным условием для работы вахтовым методом, особенно в той ситуации, когда объект расположен на крайнем севере или в тайге, является железное здоровье работника, подтверждаемое заключением медицинской комиссии.

Работа вахтовика чаще всего сопряжена с тяжёлыми условиями работы. Очень часто даже физически крепкие люди, отработав вахту, продолжительность которой может варьироваться, не заключают повторный контракт, столкнувшись с трудностями вахтового метода. Многие ветераны-вахтовики утверждают, что это касается в первую очередь молодёжи.

Вахтовый метод работы можно встретить и в городах Центральной части России, но преимущественно он используется в удалённых регионах. Благодаря этим людям осуществляются разработки газовых и нефтяных месторождений, строительство заводов и иных объектов, прокладка дорог в условиях тайги, крайнего севера, работа на буровых установках в море, а также на построенных предприятиях в удалённых от населённых пунктов районах и многое другое. Задачи, которые они выполняют, носят жизненноважный для государства характер. Особые условия и характер работы вахтовиков регулируются отдельной главой Трудового кодекса Российской Федерации.

Источник

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанец украл деньги из платёжного терминала в аптеке

Новости Рязани
Из платёжного терминала, установленного в аптеке на улице Островского, пропали 5100 рублей. В полицию обратилась работница аптеки. Она рассказала, что заметила открытую...
Узнать больше

В Рязани пьяный водитель сбил дорожный знак

Новости Рязани
В субботу, 25 апреля, в Рязани произошло ДТП. Около 2 часов ночи рядом с домом 4 по улице Спортивной автомобиль "Форд Мондео"...
Узнать больше

Скопинские школьники рассказали о своих родственниках-ликвидаторах Чернобыльской аварии

Новости Рязани
26 апреля 2020 года исполнилось 34 года со дня трагедии в Чернобыле. Этой памятной дате было посвящено дистанционное мероприятие «Урок мужества» в...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязанцам покажут большой театральный капустник

Культура
В понедельник, 27 апреля, рязанские театралы смогут встретиться с любимыми артистами. Четыре рязанских театра снова соберутся вместе, чтобы поставить спектакль по техзаданию....
Узнать больше

Как в Рязани получить QR-код для физических лиц. Порядок действий

Новости Рязани
С сегодняшнего дня – с 27 апреля – в Рязанской области стало возможным получение QR-кодов для физических лиц. Специальный раздел появился на...
Узнать больше

В Рязанской области женщина убила и расчленила знакомую

Новости Рязани
По данным следствия, утром в субботу, 25 апреля, на одной из улиц в Скопине был обнаружен фрагмент тела человека.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Слава земли Рязанской. Учёные и изобретатели

Акценты
Рязань – родина многих известных учёных и изобретателей. Они не только совершили открытия в самых разных областях науки, но и нашли практическое...
Узнать больше

Как читать новости, чтобы они не раздражали

Акценты
"СМИ нагнетают", "СМИ раздувают", "СМИ сеют панику", "Да разогнать все эти СМИ, достали уже"… Сегодня каждый второй считает своим долгом посвятить никчемности...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Герои Советского Союза

Акценты
От героев былых времён не осталось порой имён… И чем дальше от нас та страшная война и та Великая Победа, тем меньше...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+