День рождения Юрия Черноморченко

Российский бард, популяризатор самодеятельной и авторской песни Юрий Иванович Черноморченко родился 29 сентября 1949 года в Керчи. Учился в школе №1 имени Володи Дубинина, увлекался астрономией и всякими полезными ископаемыми. В 16 лет прошел пешком Крымский полуостров. В 1966 году поступил в Харьковский государственный университет на геологический факультет.

Геология – не кабинетное учение. Практика на Чукотке (Анадырь, прииск Отрожный), в Туве (Кызыл) – многое пришлось пройти. В 1971 году Юрий переехал в Тольятти, где работал в НИИ нерудных материалов младшим научным сотрудником, публиковал собственные материалы по белой глине, сдал кандидатский минимум. В 1975 году переехал в поселок Глухариный (Магаданская область), где работал главным геологом геолого-разведочной партии, заместителем начальника партии. В 1978 году приехал в Керчь, где работал геологом в Керчьчерметгеологии.

Все это время Юрия сопровождало давнее увлечение – самодеятельная (авторская) песня. Начало движения под названием «самодеятельная песня» приходится на конец пятидесятых годов прошлого века. Именно тогда начали писать стихи на свои мелодии авторы так называемой «первой волны» – Булат Окуджава, Александр Галич – общепризнанные основоположники жанра.

Процесс повсеместного распространения авторской песни набрал силу в 1960-1970-е годы. Появились авторы «второй волны». Появились и площадки, где могли вместе собираться мастера и любители авторской песни.

Юрий, увлеченный авторский песней, ездил по всем фестивалям и дружил со многими авторами. Все фестивали страдали одной бедой – нехваткой времени для общения. Нужен был другой формат. И в 1981 году Юрий Черноморченко предложил многим своим друзьям-бардам проводить отдых на берегах Керченского полуострова.

В 1982 году свершилось первое в истории единение творческих людей на косе Тузла, а с 1983 года лагерь авторской песни «Барзовка» обрел свое постоянное место на берегах Азовского моря. Мало кто из практикующих бардов или имеющих непосредственное отношение к бардовской песне не бывал в «Барзовке». И с самого первого лагеря и по сей день его организатором и бессменным лидером был и остается Юрий Черноморченко, всеми любимый «Черномор».

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