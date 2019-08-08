День рождения Веры Засулич

Русская революционерка и писательница Вера Ивановна Засулич родилась 8 августа 1849 года в деревне Михайловка Гжатского уезда Смоленской губернии, в обедневшей дворянской семье. Ей было всего три года, когда умер её отец, отставной офицер. Матери трудно было одной поднимать трех дочерей, и она отправила Веру к материально более обеспеченным родственникам.

В 1864 году она была отдана в московский частный пансион, по окончанию которого получила диплом домашней учительницы. Около года служила письмоводительницей у мирового судьи в Серпухове.

В начале 1868 года Вера переехала в Санкт-Петербург, устроилась переплётчицей и занималась самообразованием. Приняла участие в революционных кружках. В мае 1869 года была арестована и 2 года находилась в заключении, а затем в ссылке в Новгородской губернии, Твери, Костромской области.

С конца 1873 года Засулич в Харькове училась на акушерских курсах. Стала членом народнической группы киевского кружка «южных бунтарей». Осенью 1875 года перешла на нелегальное положение. После разгрома группы «южных бунтарей» опять вернулась в Петербург (1877).

В январе 1878 года она совершила покушение на жизнь петербургского градоначальника Трепова, приказавшего высечь в доме предварительного заключения политического заключенного Боголюбова за то, что он не снял перед Треповым шапку. Присяжные заседатели вынесли Засулич оправдательный приговор, встреченный очень сочувственно в обществе и сопровождавшийся манифестацией со стороны собравшейся у здания суда большой массы публики.

После этого Засулич, опасаясь нового ареста, уехала за границу, где явилась одной из основательниц «группы освобождения труда». За границей она много работала для развития социал-демократической партии и в Россию возвратилась после осенью 1905 года.

Ее основные литературные работы «Руссо», «Вольтер», «Очерк истории международного общества рабочих», «Элементы идеализма в социализме». Октябрьскую революцию 1917 года Вера встретила враждебно, обвиняя большевиков в узурпации власти и репрессиях. Ленин, критикуя позицию Засулич, признавал ее революционные заслуги.

Умерла Засулич Вера Ивановна 8 мая 1919 года в Петрограде, была похоронена на Волковском кладбище.

Источник: https://www.calend.ru/persons/1534/