День рождения Софьи Романовой

Софья Алексеевна Романова родилась 27 сентября 1657 года в Москве, в семье царя Алексея Михайловича и его первой жены — Марии Ильиничны Милославской. Она была умна и амбициозна, владела многими языками, хорошо разбиралась в политике и даже писала стихи.

В 1682 году Софья была назначена регентшей при своих малолетних братьях — Петре и Иване. Пока будущий Петр I занимался потехами, его сестра изо всех сил пыталась как можно крепче закрепиться в роли правительницы. Во-первых, пришлось устранить Нарышкиных, родственников матери Петра I. Для этого она использовала вечно бунтующих мятежных стрельцов.

После этого поднялось восстание раскольников, добивавшихся «старого благочестия». «Прения о вере» она перенесла во дворец, это помогло изолировать религиозных деятелей от толпы и избежать крупных беспорядков. А после по распоряжению Софьи главные зачинщики бунта были схвачены и казнены. Остальных преследовали, а самых ярых сторонников раскола публично сжигали.

Вслед за раскольниками Софья усмирила и стрельцов. Их предводитель, князь Хованский, выказывавший неуважение Софье и её союзникам был казнен. Во главе стрелецкого приказа Софья поставила своего сообщника, думного дьяка Шакловитого.

К её заслугам относится и заключение крайне выгодного «вечного мира» с Польшей. По договору Россия навсегда получила Киев, Смоленск и контроль над левобережной частью Малороссии.

Однако, когда Петру Алексеевичу исполнилось семнадцать, он решил править самостоятельно. Софью отстранили от власти. Все её союзники были казнены, а сама она заточена в Новодевичий монастырь.

Во время отсутствия Петра в России, стрельцы пытались поднять восстание и вернуть Софье престол, но восстание жестоко подавили. Софья была пострижена в монахини под именем Сусанны и весь остаток жизни провела в монастырской келье.

Умерла Софья Алексеевна Романова 14 июля 1704 года и была похоронена в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря в Москве.

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