День рождения Сергея Бирюзова

Советский военачальник, Маршал и Герой Советского Союза Сергей Семёнович Бирюзов родился 21 августа 1904 года в городе Скопин Рязанской губернии. В семилетнем возрасте остался сиротой, его воспитывали брат и сестра. В связи с этими обстоятельствами он рано начал работать, с 13 лет был сельскохозяйственным рабочим, лесорубом. После церковно-приходской школы учился на пехотно-пулемётных курсах, затем в Объединенной Кремлёвской школе.

В 1937 году Бирюзов окончил Военную академию РККА имени М.В. Фрунзе с дипломом 1 степени. В Красную армию он вступил добровольцем в 1922 году, командовал взводом, ротой, стрелковым батальоном в Московской Пролетарской дивизии.

В годы Великой Отечественной войны войска под командованием Бирюзова вели боевые действия на Юго-Западном и Брянском фронтах. Военачальник не раз умело выводил дивизию из фашистского окружения. С мая 1942 года он возглавлял штаб армии, который под его руководством успешно управлял войсками. В апреле 1943 года был выдвинут на должность начальника штаба Южного фронта. Благодаря талантливому руководству Бирюзова, войска под его руководством героически проявили себя в освобождении Донбасса, Крыма, в Мелитопольской и Никопольско-Криворожской операциях, при штурме Севастополя.

В 1944 году при участии Бирюзова штабом был разработан план Ясско-Кишинёвской наступательной операции, тактично осуществлялось управление войсками при освобождении Румынии, Болгарии, при наступлении на Белград. После успешного завершения Белградской наступательной операции Сергей Бирюзов был назначен командующим 37-й армией, а также получил должность главного военного советника при болгарской армии. Много сил он отдавал работе в Союзной контрольной комиссии, в задачи которой входила охрана границ Болгарии, разминирование территории и другое.

В послевоенные годы успешный полководец занимал высшие руководящие посты в Вооруженных Силах Советского Союза. Бирюзов много сделал для становления и развития Войск ПВО страны и Ракетных войск стратегического назначения. Он лично руководил учениями, внедрял новые принципы организации войск и боев, им написано несколько военно-научных трудов.

Маршал Советского Союза, Герой Советского Сергей Семенович был награжден 12 орденами, множеством медалей, в том числе иностранными.

19 октября 1964 года начальник Генерального штаба Бирюзов погиб в авиационной катастрофе вблизи Белграда, в местах, где участвовал в освобождении Югославии. Лидер Югославии Иосип Броз Тито присвоил маршалу Бирюзову звание Народного героя Югославии посмертно. Урна с прахом полководца захоронена в Москве, в Кремлевской стене.

На месте его гибели, на горе Авала, был установлен Памятник советским ветеранам войны. В честь Героя Советского Союза Сергей Бирюзова названо множество улиц, школы, Рижское военно-политическое училище, установлены бюсты и обелиск в городе Москве.

Источник: https://www.calend.ru/persons/7413/