День рождения Роми Шнайдер

Австрийская киноактриса, звезда австрийского, немецкого и французского кино Роми Шнайдер (настоящее имя Розмари Магдалена Альбах) родилась 23 сентября 1938 года в Вене. Ее родители были известными популярными актерами. Ей не исполнилось и 15 лет, когда продюсер предложил ей сыграть вместе с матерью в фильме «Когда цветут белые лилии». Роми очаровала всех и в тот же год снялась в фильме «Фейрверк» уже самостоятельно.

Специально для нее режиссер придумал серию «Молодые годы королевы», в которой Роми досталась роль австрийской принцессы Елизаветы («Зисси»). Фильм имел огромный успех. Тогда ее называли не иначе как «Зисси» или «Императрица». Уолт Дисней провозгласил ее «самой красивой девочкой мира», а отчим подарил замок на берегу озера Лугано. Роми снялась в трех фильмах про Зисси и взбунтовалась. В 1957 году она едет сниматься в Париж, о котором мечтала, в фильме «Кристина» с молодым и малоизвестным Аленом Делоном. Они ужасно не понравились друг другу, постоянно ссорились и влюбились. В 1959 году она уехала из дома, якобы на съемки в Кельн – но там ее не дождутся. Они поселились с Делоном в Париже. Там Роми упорно занималась французской дикцией и фонетикой, под влиянием Коко Шанель приступила к жесточайшей работе над своей внешностью – гимнастика, диета, бассейн.

Признание в качестве серьезной драматической актрисы Шнайдер получила после спектакля Лукино Висконти «Как жаль, что ты потаскуха» и его же фильма «Боккаччо-70» (1962). Ей наперебой предлагали роли, она снималась в Голливуде, Риме, Нью-Йорке, Лондоне.

Вскоре Делон и Роми расстались. Актриса замкнулась в себе и три года не снималась. Позже она выйдет замуж за немецкого театрального режиссера Гарри Мейена, родит сына Давида и триумфально вернется в кино с фильмом «Бассейн» Жака Дерея, где ее партнером снова будет Делон, с которым они сумели сохранить дружеские отношения до конца ее жизни. Но семья с Мейеном не сложилась — они расстались в 1973 году, а через два года он покончит с собой в Гамбурге. Между тем здоровье Роми, подтачиваемое съемками, допингами, алкоголем, ухудшалось. В тяжелом состоянии ее доставили в клинику, где врачи требуют длительного отдыха и лечения, но на руках у актрисы интересный сценарий и огромные творческие планы.

В июле 1981 года сын Роми Давид нелепо погиб. После этой трагедии Шнайдер снялась еще в одном фильме «Прохожая из Сан-Суси» и 29 мая 1982 года скончалась от разрыва сердца у себя в парижской квартире за письменным столом в возрасте 43 лет.

По опросу, проведенному в 2000 году, французы назвали Роми Шнайдер самой выдающейся актрисой 20 века.

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