День рождения памперсов

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27 апреля 1965 года в США были запатентованы одноразовые подгузники под торговой маркой «Памперс». Их создателем стал Виктор Миллз — американский химик, ведущий технолог компании «Procter&Gamble» и по совместительству дедушка троих маленьких внуков.

История создания памперсов началась гораздо раньше, когда Миллз был вынужден присматривать за своими внуками. Столкнувшись с массой неудобств, связанных со сменой пеленок, он додумался — стирать не надо, а надо выбрасывать. Он понял, что должен существовать одноразовый подгузник (из материала, хорошо впитывающего жидкость и не стесняющего движений ребенка), который можно поменять быстро и без осложнений, а потом просто выбросить.

Идея Миллза заключалась в создании складчатой прокладки с высокой поглощающей способностью, а уже эту прокладку планировалось поместить в пластиковые трусы особой формы. Первые модели Миллз испытал на собственных внуках. Домашние испытания подтвердили перспективность идеи.

Но американское население на партию нового продукта отреагировало отрицательно, поскольку условия для испытаний были выбраны крайне неблагоприятные. Одноразовые подгузники попытались использовать летом в городе Даллас, когда температура не опускалась ниже +30 С. Из-за пластиковых трусов, одетых на ребенка при такой температуре, у младенцев раздражение кожи возникало почти мгновенно.

Но, к счастью, руки разработчиков не опустились, и следующие испытания в марте 1959 года стали датой в истории человечества, ознаменовавшей первое успешное массовое использование одноразовых подгузников. Создатели отказались от плотного пластика, изделие стало мягче, лучше впитывало влагу. Две трети семей, участвовавших в эксперименте, признали тот факт, что новые одноразовые подгузники лучше старых и привычных.

Положительные отзывы заметно активизировали энтузиазм не только Миллза, но и руководства компании «Procter&Gamble». Первый подгузник назвали «Pampers» — от английского слова «pamper» — «баловать» или «лелеять», «изнеживать». Также было создано оборудование для массового производства одноразовых подгузников, которые поступили в продажу.

Со времени изобретения памперсов, технология их производства и материалы совершенствовались. Современные памперсы исключают контакт нежной кожи младенца с раздражающими веществами, уменьшают её контакт с влагой, препятствуют трению. Кроме того, они бывают разных видов и размеров, в зависимости от веса и пола ребенка.

Сегодня наряду с детскими подгузниками существуют и подгузники для взрослых и даже для животных. Более того, это полезное изобретение давно покинуло пределы Земли и без них не обходится ни один космический полет. Также их используют, например, при длительных гонках на автомобилях и в иных подобных ситуациях, а мировой рынок одноразовых подгузников ежегодно поглощает продукцию объемом в миллиарды долларов.

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