День рождения Останкинской телебашни

В 1957 году в СССР был объявлен всесоюзный конкурс на строительство Останкинской телевышки, итоги которого были подведены через год. Победил проект архитекторов Леонида Баталова, Дмитрия Бурдина и конструктора Николая Никитина.

Летом 1960 года началось строительство башни, но уже через год возникли сомнения в надежности фундамента всей конструкции. Было проведено огромное количество экспертиз и проверок, прежде чем Министерство связи СССР утвердило окончательный проект башни. Торжественная закладка здания состоялась 22 апреля 1964 года.

5 ноября 1967 года Государственной комиссией был подписан Акт о вводе ее в эксплуатацию. Дата подписания Акта считается днем рождения Останкинской телебашни.

В этот день вошла в строй первая очередь телецентра – Останкинская телебашня начала трансляцию в эфир четырех телевизионных и трех радиовещательных программ. Строительство на башне продолжалось до 26 декабря 1968 года, когда был подписан Акт Государственной Комиссии о пуске в эксплуатацию второй очереди строительства.

Это было второе по высоте сооружение в мире после Си-Эн Тауэр в Торонто и самое высокое свободностоящее сооружение в Европе. Общая высота Останкинской телевизионной башни равнялась 540 метрам. Башня имеет 45 этажей, десятки кольцевых площадок и балконов. На высоте 328-334 метра находится ресторан «Седьмое небо», который занимает три этажа. Кольцеобразное помещение ресторана за 40 минут совершает полный оборот вокруг своей оси.

Создатели башни предрекали ей 300 лет жизни. Однако ее не обошли стороной и невзгоды. Она пережила два урагана, но не перенесла пожара 27 августа 2000 года, который нанес ей колоссальный ущерб. После пожара были произведены работы, предусматривающие восстановление внутренних конструкций башни и модернизацию ее оборудования. На башне были установлены новые натяжные тросы, заменены кабели на негорючие, применено другое современное оборудование. Предусмотрена современнейшая система безопасности, новые лифты способны выдерживать высокие температуры.

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