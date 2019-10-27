День рождения Николая Караченцова

Советский и российский актер театра и кино, певец, Народный артист РСФСР Николай Петрович Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве. В школьные годы он занимался в студии самодеятельности при Центральном детском театре, где получил первые уроки актерского мастерства. В 1963 году Караченцов поступил в Школу-студию имени В.И.Немировича-Данченко при МХАТе. Талант начинающего артиста заметили сразу. За первую же студенческую работу в спектакле «Метелица» Николай был удостоен приза «за лучшую мужскую роль». В 1967 году Караченцов в числе десяти лучших выпускников Школы-студии был направлен по распределению в «Ленком». За тридцать с лишним лет творческой деятельности Караченцов сыграл здесь во множестве спектаклей, по праву обретя любовь зрителей и статус одного из ведущих актеров современности. Спектакли с его участием всегда шли с завидными аншлагами.

Приход в 1973 году Марка Захарова перевернул жизнь театра. После успешной пробы Николая в спектакле «Автоград–21», он пригласил актера на главную роль в своей следующей работе – «Тиль» (1974), которая произвела фурор: острые реплики, непривычно смелый текст, новые решения театральной постановки, а имя Николая Караченцова стало известно всей стране. Не меньший успех имела работа актера в спектакле «Юнона и Авось» (1981), который сразу же стал одной из самых знаменитых московских постановок, культовым спектаклем 1980-х годов. Он и по сей день идет на сцене «Ленкома» и до сих пор собирает аншлаги.

На протяжении десятилетий Николай Караченцов – одна из ярчайших звезд не только театра, но и кино. Актер начал сниматься с 1967 года. Известность и популярность принесли ему роли в фильмах «Старший сын», «Собака на сене», «Трест, который лопнул», «Человек с бульвара Капуцинов», «Криминальный квартет», «Ловушка для одинокого мужчины», «Приключения Электроника», «Чокнутые», «Петербургские тайны», «Досье детектива Дубровского», «Тайны дворцовых переворотов» и др. Многие из этих картин становились лауреатами различных кинофестивалей и конкурсов, были отмечены премиями и наградами.

В театре и кино Караченцов сыграл сотни ролей в работах всех жанров: драмы, комедии, детективы, исторические, музыкальные, детские фильмы и т.д. Актер работал с ведущими режиссерами страны, каждая его роль «прожита», пропущена через себя, в каждой – огромная концентрация внутренней энергии и таланта. Его герои – разные по характеру, но всегда выразительные, запоминающиеся. В работе он демонстрировал высочайшую искренность и самоотдачу. Талант Караченцова – поистине многогранен. Неизменным успехом пользуется его песенное творчество. Голос Николая стал «визитной карточкой» фильмов, в которых он пел. В 1996 году вышел диск с песнями в исполнении актера «Сны и были Николая Караченцова». Также он работал на дублировании зарубежных фильмов. Голос, которым говорят герои Жана-Поля Бельмондо – это, как правило, голос Николая Петровича. Также он озвучивал и мультфильмы.

Николай Караченцов – Народный артист РСФСР, кавалер орденов Почет и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, академик Российской академии кинематографических искусств «Ника», лауреат Государственной премии РФ и других премий, не раз приглашался в качестве члена жюри на различные конкурсы и фестивали театрального и киноискусства.

В 2005 году Николай Караченцов попал в автомобильную аварию, в результате которой получил серьезную черепно-мозговую травму. Процесс выздоровления затянулся, и до конца актер так и не смог восстановиться. Однако при поддержке своей жены он участвовал по мере возможностей в творческой деятельности — в различных творческих вечерах и встречах. Также в 2008 году Николай Петрович принял участие в работе по подготовке к изданию второй книги из серии «Автограф века», а в октябре 2013-го сыграл небольшой эпизод в фильме «Белые Росы. Возвращение». В сентябре 2017 года у актера диагностировали неоперабельную раковую опухоль в левом лёгком. 26 октября 2018 года Николая Караченцова не стало. За день до дня рождения он скончался в реанимации 62-й онкологической больницы в Москве, был похоронен на Троекуровском кладбище столицы.

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