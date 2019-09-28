День рождения Надежды Дуровой

Надежда Андреевна Дурова родилась 28 сентября 1783 года в Киеве от брака гусарского ротмистра Дурова с дочерью малороссийского помещика Александровича. Дуровы с первых дней вели скитальческую полковую жизнь. Воспитание девочки было поручено гусару Астахову. В такой обстановке ребенок рос до 5 лет и усвоил себе привычки и наклонности резвого мальчика.

В 1789 году отец поступил в город Сарапул на место городничего. Мать стала приучать Надю к рукоделию, хозяйству, но это дочери не нравилось. Когда она подросла, отец подарил ей черкесского коня Алкида, езда на котором стала её любимым занятием.

Восемнадцати лет была выдана замуж, и через год у неё родился сын. Вскоре она сблизилась с есаулом казачьего отряда, стоявшего в Сарапуле; возникли семейные неприятности, и Надежда решилась осуществить свою давнишнюю мечту – поступить на военную службу. Она назвалась Александром Соколовым, сыном помещика, и поступила в Конно-польский уланский полк.

Участвовала в битвах при Гутшадте, Гейльсберге, Фридланде, всюду обнаруживала храбрость. За спасение раненого офицера в разгар сражения была награждена солдатским Георгиевским крестом и произведена в офицеры с переводом в Мариупольский гусарский полк.

Император Александр I, пораженный желанием женщины служить родине на военном поприще, разрешил ей остаться в армии в чине корнета гусарского полка под фамилией Александров (производной от его имени), а также обращаться к нему с просьбами.

В Отечественную войну она участвовала в сражениях, в битве при Бородино была контужена ядром в ногу, и уехала для лечения в Сарапул. Позднее была произведена в чин поручика, служила ординарцем у Кутузова.

В 1816 году вышла в отставку в чине штабс-ротмистра и жила в Сарапуле и Елабуге. Ходила в мужском костюме, сердилась, когда обращались к ней, как к женщине. Очень любила животных. Начала писать и издаваться, поощряемая похвалой Пушкина, прочитавшего её «Записки» под заглавием «Кавалерист-Девица». В 1840 году вышло её собрание сочинений в четырёх томах.

Одна из главных тем её произведений – раскрепощение женщины, преодоление разницы между общественным статусом женщины и мужчины.

Остаток жизни Дурова провела в маленьком домике в городе Елабуге. Умерла Надежда Андреевна 2 апреля 1866 года.

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