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День рождения газировки

Алексей Агеев

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24 апреля 1833 года в США была запатентована газированная вода. Этим «изобретением» мир обязан британскому химику, богослову и философу Джозефу Пристли, открывшему одно из свойств диоксида углерода, с помощью которого и стало возможным создать газированную воду. Пожалуй, это единственная точно известная дата в истории газированной воды, поскольку даты самого открытия изобретатель не оставил.

Еще до создания газировки Пристли занимался исследованиями в области химии и электричества. Огромное влияние на Джозефа оказало знакомство с выдающимся ученым Б.Франклином, который впоследствии стал его верным другом. Именно это знакомство положило начало опытам Пристли в области электричества.

Он установил, что графит проводит электрический ток, научно доказал процесс фотосинтеза, определил свойства закиси азота (в том числе открыл «веселящий газ»), открыл кислород. Порой его открытия носили случайный характер. Открытие газировки также было неожиданным.

Наблюдая за работой одной пивоварни, Пристли заинтересовался, какого рода пузырьки выделяет пиво при брожении. Контейнеры с водой, которые химик поместил над чанами с варящимся пивом, вскоре зарядились пузырьками, которые на деле оказались углекислым газом. Попробовав получившуюся жидкость, Джозеф был поражен ее приятным резким вкусом, а в 1767 году он, выведя состав, сам изготовил первую бутылку газированной воды.

Но только спустя более чем полвека газировка была запатентована. Сегодня последствия открытия Пристли мы наблюдаем каждый день. Газированная вода так популярна во всем мире, что некоторые предлагали объявить 24 апреля Днем Газированной Воды.

Всемирно известная компания «Coca-Cola» была первой, кто догадался использовать изобретение Джозефа Пристли в коммерческих целях. В настоящее время существует большое разнообразие видов газированной воды и огромное количество торговых марок, выпускающих этот напиток, как в чистом виде, так и со всевозможными добавками.

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