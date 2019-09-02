День рождения Евгения Леонова

Советский актер театра и кино, Народный артист СССР Евгений Павлович Леонов родился 2 сентября 1926 года в Москве, в обыкновенной московской семье среднего достатка. Отец работал инженером на авиазаводе, мать была домохозяйкой.

В 1947 году окончил Московскую драматическую студию. Работал в Московском драматическом театре им. К.С. Станиславского, театре им. Вл. Маяковского, а с 1972 года – в Московском театре Ленинского комсомола (Ленком). Леонов много снимался в кино, особенно у Георгия Данелии. Фильмы «Тридцать три», «Не горюй!», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Джентльмены удачи» до сих пор любимы зрителями.

Актер большого обаяния, Леонов отличался непосредственностью и простодушной открытостью, был наделен не только ярким и мягким комедийным, но и самобытным драматическим дарованием. Особой любовью многих поколений зрителей до сих пор продолжает пользоваться и его работа по озвучиванию анимационных фильмов (прежде всего блистательно выполненная за кадром роль Винни-Пуха в серии лент 1969-1972 годов). В его творческой копилке 67 фильмов, 9 мультфильмов, ряд спектаклей.

29 января 1994 года в Москве Евгений Павлович Леонов скончался – остановилось сердце. Вечером того рокового дня в Москве в Ленкоме должен был состояться спектакль «Поминальная молитва» с Леоновым в главной роли. Когда зрителям объявили, что спектакль не состоится из-за смерти актера, ни один из них не сдал свой билет. Из ближайшего храма принесли свечи, и народ весь вечер простоял с ними у театра. На похороны великого актера пришли тысячи людей.

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