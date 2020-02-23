День рождения Алексия II

Патриарх Московский и всея Руси (1990-2008) Алексий II (в миру Алексей Михайлович Ридигер), Патриарх Московский и всея Руси, родился 23 февраля 1929 года в Таллине. Его отец был священником, и Алексей с детства прислуживал в церкви. Учился в русской школе в Таллине, с 1945 года был там церковнослужителем Александро-Невского собора, Симеоновской и Казанской церквях.

В 1949 году окончил Ленинградскую духовную семинарию, рукоположен в диакона, а затем в священника, в 1953 году после окончания Духовной академии получил степень кандидата богословия.

В 1958 году Алексей получил сан протоиерея. Был благочинным Таллинской епархии. В марте 1961 года в Троице-Сергиевой Лавре он принял монашеский сан и 3 сентября того же года был рукоположен в епископы Таллинские и Эстонские. С 1964 года был управляющим делами Московской Патриархии, членом Священного Синода.

25 февраля 1968 года Алексий стал митрополитом. В этом качестве он участвовал в комиссиях по проведению празднований в честь восстановления Патриаршества, 1000-летия крещения Руси. 29 июня 1986 года получил назначение в Ленинградскую и Новгородскую епархию.

7 июня 1990 года он был избран Патриархом Московским и Всея Руси. Алексий II сыграл большую роль в укреплении позиций Русской православной церкви в России, добился роста ее авторитета. Он способствовал сближению светской и церковной культур. При Алексии II произошло воссоединение РПЦ и зарубежной РПЦ.

Он написал и опубликовал большое количество богословских и церковно-исторических трудов.

Его Святейшество удостоен множества наград, титула «Человека-эпохи».

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II скончался 5 декабря 2008 года и похоронен в Богоявленском соборе Москвы.

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