День рождения Александра Алова

Александр Александрович Алов (настоящая фамилия — Лапскер), родился 26 сентября 1923 года в Харькове. В 1951 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, где учился в мастерской И.А.Савченко.

У своего учителя Александр работал на фильме «Третий удар», был его ассистентом по фильму «Тарас Шевченко», который после смерти режиссера закончил вместе с Владимиром Наумовым. С этой работы и началось их многолетнее и плодотворное творческое сотрудничество.

Они не вошли – ворвались в кинематограф. В вялые 1950-е годы фильмы Алова и Наумова поражали мощной энергетикой и ярко выраженным авторским началом. На Киевской киностудии Алов и Наумов поставили по трилогии В.Беляева «Старая крепость» фильм «Тревожная молодость» о комсомольцах Украины в годы Гражданской войны, затем сняли фильм «Павел Корчагин», по роману Н.Островского «Как закалялась сталь» с молодым Василием Лановым в главной роли. В 1957 году они перешли на студию «Мосфильм» и через 2 года поставили по собственному сценарию фильм «Ветер». В дальнейшем почти все свои картины Алов и Наумов снимали по собственным сценариям.

В 1961 году за антифашистский фильм «Мир входящему» режиссеры удостоились нескольких международных призов. Одной из лучших работ Алова и Наумова стал поставленный по пьесе Михаила Булгакова фильм «Бег». Главные роли в картине сыграли Людмила Савельева, Владислав Дворжецкий, Михаил Ульянов, Евгений Евстигнеев, Алексей Баталов.

Философски насыщенна и по-босховски живописна «Легенда о Тиле» по роману Шарля де Костера — это тоже работа, созданная выдающимся творческим тандемом. Приключенческая лента «Тегеран-43», снятая в 1981 году, стала фаворитом проката, а в числе сыгравших в нем зарубежных актеров был Ален Делон.

Для фильмов Алова и Наумова вообще характерны патетика, драматическое напряжение, стремительный ритм развития действия, обобщенно-героическая трактовка характеров. Всего Аловым было создано десять картин, а также написано несколько сценариев

Занимался Александр Александрович и педагогической работой — с 1980 года он совместно с Владимиром Наумовым руководил мастерской во ВГИКе.

За свой вклад в развитие отечественного кинематографа Алов был удостоен званий Народный артист СССР и Заслуженный деятель искусств РСФСР, являлся лауреатом Государственной премии СССР и различных международных кинофестивалей, награжден орденом Красной Звезды и медалями.

Умер Александр Александрович Алов 12 июня 1983 года в Риге, был похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

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