30 августа жители республики Татарстан празднуют День образования Республики. В этот день в 1990 году Верховный Совет республики принял декларацию о государственном суверенитете Татарской ССР. Столица Республики является город Казань.





История татарского народа сложна и противоречива. Сначала татары входили в состав государства Волжская Булгария, причем активно сопротивлялись завоевательным походам монголов. После возникновения в 15 веке Казанского ханства соперничество продолжилось уже с Московским государством. В 1552 году Иван IV завоевал Казань и включил её в состав Русского царства.





В составе России нынешний Татарстан именовался сначала Казанским царством, позднее — Казанской губернией. Территория не имела самоуправления: главой региона был губернатор, которого назначал непосредственно правитель государства. До революции 1917 года эти земли никогда не именовались ни Татарией, ни Татарстаном. 27 мая 1920 года был подписан декрет об образовании Татарской АССР в составе РСФСР.





30 августа 1990 года регион получил статус Татарской Советской Социалистической Республики. После распада СССР Республика Татарстан (это название она получила в 1992 году) не вышла из состава государства, а продолжает существовать как субъект Российской Федерации.





Впервые праздник образования республики отметили в 1991 году — об этом объявили накануне, 29 августа, постановив также считать этот день нерабочим. Примечательно, что к этой дате приурочено также и празднование дня рождения столицы республики — Казани.

День Республики Татарстан сегодня — всенародный праздник в регионе. В этот день президент республики традиционно обращается к гражданам с поздравлениями. Города и села региона приобретают торжественный, праздничный облик. Жители Татарстана, независимо от своей национальной принадлежности, выходят на уличные гуляния и участвуют в массовых мероприятиях. Торжества в городах завершаются вечерним праздничным салютом. В кафе и ресторанах городов подаются национальные блюда татарской кухни, которая за длинную историю не утратила своей уникальности. Народ бережно хранит рецепты национальных блюд, передавая их из поколения в поколение.

Источник