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День Республики Карелия, отмечаемый ежегодно 8 июня, — это событие, олицетворяющее процесс оформления государственности Карелии. Праздник установлен в 1999 году Правительством Республики.

8 июня 1920 года — день создания Карельской Трудовой Коммуны (автономного областного объединения в составе РСФСР), которая положила начало самоопределению карельского народа. Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелии решили учредить в этот день национальный праздник накануне 80-летия со дня образования Трудовой Коммуны, в 1999 году. 27 апреля 1999 года Председатель регионального правительства одобрил и подписал закон №346 «Об установлении Дня Республики Карелия».

Празднование юбилея широко обсуждалось в республике и стало не только ежегодной памятной датой с множеством праздничных и торжественных мероприятий, но и поводом для того, чтобы привлечь внимание к Карелии, наладить новые культурные и деловые связи.

Карельская земля с 11 века входила в состав Новгородских владений — сначала на правах автономии, а затем как ее неотделимая часть. Начиная с 16 и до начала 19 веков Карелия как приграничная территория была «разменной монетой» в сложных взаимоотношениях России и Швеции.

Неоднократно эти земли переходили от одного государства к другому в результате переговоров или военных действий. Только в 1809 году карельские территории прочно вошли в состав России. Однако в это время карелы проживали в 11 губерниях, не имея территориального образования по национальному принципу.

Именно поэтому день создания Трудовой Коммуны в 1920 году считается началом истории Карелии как отдельной республики. Новое административное образование формировалось в основном по национальному принципу, что послужило объединению карельского народа, сохранению традиций, языка и культуры.

Следующим шагом стало создание Автономной Карельской Советской Социалистической Республики в 1923 году. В 1940 году её преобразовали в союзную Карело-Финскую Советскую Социалистическую Республику, а в июле 1956 года — в Карельскую Автономную Советскую Социалистическую Республику. В 1990 году Верховный Совет Карельской АССР принял Декларацию о государственном суверенитете Карельской АССР, которая зафиксировала статус Карелии в качестве субъекта Российской Федерации.

В ноябре 1991 года Карельская Автономная Советская Социалистическая Республика была преобразована и стала называться Республика Карелия. В ныне действующей конституции республики закреплены символы региона: флаг, герб, гимн и столица — город Петрозаводск.

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