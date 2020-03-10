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День работника органов наркоконтроля России

11 марта в России отмечается профессиональный праздник – День работника органов наркоконтроля, установленный Указом Президента РФ № 205 от 16 февраля 2008 года.

11 марта было выбрано датой праздника в связи с тем, что в этот день в 2003 году Указом Президента России № 306 «Вопросы совершенствования государственного управления в Российской Федерации» было создано специальное уполномоченное ведомство по контролю за оборотом наркотиков. Оно было сформировано на базе Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России).

В этом Указе постановлялось «преобразовать Государственный комитет по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ при Министерстве внутренних дел Российской Федерации в Государственный комитет Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ» (Госнаркоконтроль России).

За годы своей работы ведомство несколько раз переименовывалось, но всегда его деятельность направлена на эффективную реализацию мер по организации борьбы с незаконным оборотом наркотиков, на четкую работу в сфере профилактики наркомании. В задачи службы также входит борьба с наркобизнесом, контроль и надзор в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

5 апреля 2016 года Указом Президента России Владимира Путина ФСКН была упразднена, а её функции и полномочия переданы в систему Министерства внутренних дел с июня 2016 года, образовав объединённое Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД Российской Федерации (ГУНК МВД России).

За последние несколько лет в России было выявлена и пресечена деятельность тысяч преступных групп и наркосообществ, ликвидированы десятки тысяч наркопритонов, проведены сотни международных полицейских операций. Более 200 тонн наркотических средств и психотропных веществ, в том числе тонны героина, марихуаны и гашиша, почти 3 миллиарда условных средних разовых доз синтетических наркотиков не дошли до потребителей. Наметилась тенденция к сокращению уровня наркотизации населения, в первую очередь, среди молодежи.

Сегодня в свой профессиональный праздник все работники органов наркоконтроля заслуженно получают поздравления от руководства и коллег, а особо отличившиеся сотрудники ведомства – государственные награды, почетные грамоты, благодарности и ценные подарки.

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