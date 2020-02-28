День изобретения нейлона

Американский химик Уоллес Хьюм Карозерс (англ. Wallace Hume Carothers, 1896—1937) из центральной лаборатории фирмы «Дюпон де Немур» в Уилмингтоне в 1934 году синтезировал полиамидную смолу. 28 февраля 1935 года на её основе Карозерс с группой химиков из этой же лаборатории создал новое синтетическое волокно.

Это первое в мире синтетическое волокно получило название нейлон. Работы по дальнейшей разработке волокна продолжались. Но 29 апреля 1937 года после длительной депрессии, как было заявлено официально, Карозерс покончил с собой. Он так и не увидел триумфального шествия своего детища по миру.

Кстати, Карозерс был блестящим химиком-органиком, который, помимо синтеза нейлона, также способствовал разработке способа получения неопрена.

27 октября 1938 года руководители фирмы «Дюпон де Немур» объявили об изобретении нейлона.

В 1939 году нейлон поступил в продажу в одном из универмагов Вилмингтона в США. Это были первые в мире нейлоновые чулки, ставшие сенсацией. Спустя всего полгода в Нью-Йорке за один только день распродажи было продано 5 миллионов пар этих чулок.

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