День братьев и сестер

10 апреля в разных странах мира отмечается очередной семейный праздник – День братьев и сестёр. В США он называется Национальный день братьев и сестёр. Не слишком известный, он призван продолжить славную традицию чествования семейных и родственных уз, укрепляя отношения между близкими людьми, каковыми и являются по отношению друг к другу братья и сёстры.

Надо сказать, что сама по себе традиция чествования кровной близости брата и сестры, тёплых отношений между ними на протяжении всей жизни существовала у многих народов. Например, в Индии и сегодня есть соответствующий национальный праздник – Ракша-бандхан, который отмечается во второй половине лета и сопровождается ритуалами. Так, сестра повязывает на запястье брату священную повязку или шнурок, который, согласно преданиям, должен защищать от злых сил. Брат, в свою очередь, подносит сестре подарок, обещая защищать её всю жизнь и помогать. Этот национальный праздник стоит на страже семейных ценностей и призван постоянно напоминать ближайшим родственным душам о необходимости взаимной любви и взаимопомощи.

Появление же сегодняшнего праздника связано с другой страной и имеет свою историю, но так же, как и в Индии, направленную на напоминание братьям и сёстрам о том, что они – самые близкие в этом мире люди по отношению друг к другу. Традиция отмечать День братьев и сестёр 10 апреля пришла из США. Идейным вдохновителем учреждения нового праздника стала Клаудия Эварт. Она потеряла своих родных брата и сестру в раннем возрасте и тяжело переживала эту утрату. В память о них Клаудия и решила организовать проведение праздника, а в качестве даты выбрала 10 апреля – День рождения её сестры.

Женщина обратилась с призывом к обществу помнить о близких людях: братьях и сёстрах, ценить саму возможность почувствовать тепло и добро, заботу и понимание родного человека, осознавая сам по себе факт того, что такой человек есть, как чудо и Дар Божий.

Праздник, впервые проведённый в 1998 году, стал быстро набирать популярность сначала в США, а затем получил распространение и в других странах и уже «обрастает» традициями. Так, в этот день принято дарить подарки брату или сестре, поздравлять по телефону, встречаться в кафе или всей семьёй дома, даря тепло и радость друг другу и родителям, для которых нет ничего приятнее, чем близкие и добрые отношения между их детьми!

Кстати, в отличие от индийского праздника, который отмечают родные брат и сестра, День братьев и сестёр 10 апреля – это праздник, который подразумевает не обязательно отношения между братом и сестрой, но между двумя братьями или несколькими сёстрами. У праздников много общего, однако, апрельский праздник носит более широкий характер и не привязан к истории и культуре отдельного народа. И хочется верить, что широкие современные возможности общения между людьми сделают его международным и популярным по всему миру.

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