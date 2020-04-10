На главную В этот день

День братьев и сестер

10 апреля в разных странах мира отмечается очередной семейный праздник – День братьев и сестёр. В США он называется Национальный день братьев и сестёр. Не слишком известный, он призван продолжить славную традицию чествования семейных и родственных уз, укрепляя отношения между близкими людьми, каковыми и являются по отношению друг к другу братья и сёстры.

Надо сказать, что сама по себе традиция чествования кровной близости брата и сестры, тёплых отношений между ними на протяжении всей жизни существовала у многих народов. Например, в Индии и сегодня есть соответствующий национальный праздник – Ракша-бандхан, который отмечается во второй половине лета и сопровождается ритуалами. Так, сестра повязывает на запястье брату священную повязку или шнурок, который, согласно преданиям, должен защищать от злых сил. Брат, в свою очередь, подносит сестре подарок, обещая защищать её всю жизнь и помогать. Этот национальный праздник стоит на страже семейных ценностей и призван постоянно напоминать ближайшим родственным душам о необходимости взаимной любви и взаимопомощи.

Появление же сегодняшнего праздника связано с другой страной и имеет свою историю, но так же, как и в Индии, направленную на напоминание братьям и сёстрам о том, что они – самые близкие в этом мире люди по отношению друг к другу. Традиция отмечать День братьев и сестёр 10 апреля пришла из США. Идейным вдохновителем учреждения нового праздника стала Клаудия Эварт. Она потеряла своих родных брата и сестру в раннем возрасте и тяжело переживала эту утрату. В память о них Клаудия и решила организовать проведение праздника, а в качестве даты выбрала 10 апреля – День рождения её сестры.

Женщина обратилась с призывом к обществу помнить о близких людях: братьях и сёстрах, ценить саму возможность почувствовать тепло и добро, заботу и понимание родного человека, осознавая сам по себе факт того, что такой человек есть, как чудо и Дар Божий.

Праздник, впервые проведённый в 1998 году, стал быстро набирать популярность сначала в США, а затем получил распространение и в других странах и уже «обрастает» традициями. Так, в этот день принято дарить подарки брату или сестре, поздравлять по телефону, встречаться в кафе или всей семьёй дома, даря тепло и радость друг другу и родителям, для которых нет ничего приятнее, чем близкие и добрые отношения между их детьми!

Кстати, в отличие от индийского праздника, который отмечают родные брат и сестра, День братьев и сестёр 10 апреля – это праздник, который подразумевает не обязательно отношения между братом и сестрой, но между двумя братьями или несколькими сёстрами. У праздников много общего, однако, апрельский праздник носит более широкий характер и не привязан к истории и культуре отдельного народа. И хочется верить, что широкие современные возможности общения между людьми сделают его международным и популярным по всему миру.

Источник

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Горящие поля засняли на видео под Алеканово

Новости Рязани
Житель Рязанской области заснял на видео горящие поля. Пожар был замечен автолюбителем неподалеку от села Алеканово. https://vk.com/video-43847249_456242069
Узнать больше

У жителей Заокского закупают молочную продукцию

Коронавирус Рязань
У жителей Заокского закупают молочную продукцию. Сообщение об этом появилось в социальной сети ВКонтакте. Продукция пройдёт необходимый санитарно-эпидемиологический контроль....
Узнать больше

Анализы на COVID-19 ещё троих рязанцев направили в Москву

Коронавирус Рязань
Анализы на коронавирус ещё троих рязанцев направили на подтверждение в Москву. Таким образом, количество условно заражённых COVID-19 рязанцев достигло 27, сообщила опергруппа....
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Анализы на COVID-19 ещё троих рязанцев направили в Москву

Коронавирус Рязань
Анализы на коронавирус ещё троих рязанцев направили на подтверждение в Москву. Таким образом, количество условно заражённых COVID-19 рязанцев достигло 27, сообщила опергруппа....
Узнать больше

О самом главном. Обзор от 7info

Новости Рязани
Представляем вам обзор новостей за 9 апреля. https://youtu.be/HjuUNnf2C3Q
Узнать больше

В селе Заокское провели дезинфекцию от коронавируса

Новости Рязани
В четверг, 9 апреля, в селе Заокское Рязанского района провели дезинфекцию от коронавируса. Видео появилось в интернете. Напомним, со...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Участники проекта «МедиаКВН» пообщались с директором Рязанской лиги КВН Алексеем Жегловым

Акценты
В среду, 8 апреля, в рамках проекта Программа профессиональной ориентации молодёжи «МедиаКВН»,  состоялась онлайн-беседа участников проекта с директором Рязанской лиги Международного союза КВН Алексеем...
Узнать больше

5 фильмов для тех, кто соскучился по путешествиям

Акценты
Находясь на самоизоляции, скучаете по путешествиям? Дефицит приключений и ярких впечатлений может восполнить хорошее кино. Представляем вам 5 атмосферных фильмов, которые перенесут...
Узнать больше

Сельская ипотека. Как получить и на что потратить

Акценты
В России начала работать новая государственная программа – сельская ипотека. С 2020 года те, кто приобретает готовое жилое помещение или строит (в...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Горящие поля засняли на видео под Алеканово

В России резко выросли продажи виагры

У жителей Заокского закупают молочную продукцию