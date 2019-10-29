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«Черный вторник» – начало Великой депрессии в США

29 октября 1929 года, на пятый день «биржевой лихорадки», в день, окрещенный журналистами и брокерами «черным вторником», на нью-йоркской фондовой бирже окончательно рухнул рынок акций.

Утром, как только открылись торги, брокеры, отчаявшись, принялись распродавать акции десятками тысяч, стремясь вернуть хоть какие-то деньги. То же самое начали делать инвесторы и банкиры. К концу дня были проданы 16 410 030 акций (рекорд, перекрытый только в апреле 1968 года), и индекс Доу-Джонса упал на 12,5%.

Авуары многих тысяч крупных, средних и мелких акционеров в результате краха биржи обратились в прах. По стране прокатилась волна самоубийств.

«Черный вторник» потряс экономику США и стал «спусковым крючком» Великой депрессии – продолжительного экономического кризиса в мировой экономике. Официально он закончился в 1940 году, но реально экономика США стала восстанавливаться после Второй мировой войны. Определение Великая Депрессия обычно употребляется именно по отношению к США, к остальным странам применяется определение мировой экономический кризис. Этот кризис затронул практически все развитые страны Запада.

Великая Депрессия была синхронная, всеобъемлющая и затронула все отрасли мировой экономики. Свое название этот период получил благодаря эмоциональному состоянию, в котором пребывало общество. Люди действительно погрузились в состояние депрессивного оцепенения.

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