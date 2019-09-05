Boeing 737 разбился в Медане

Крушение Boeing 737 в Медане — крупная авиационная катастрофа, которая случилась 5 сентября 2005 года. Boeing 737-230 компании Mandala Airlines выполнял рейс RI091 Медан — Джакарта — Суракарта — Джокьякарта — Сурабая — Денпасар (Индонезия), но при вылете из Медана вследствие взлёта с убранными закрылками и предкрылками разбился в местном аэропорту. Аэропорт окружён очень плотной жилой застройкой, в результате чего на земле погибли 44 человека. Все 5 членов экипажа и 96 из 112 пассажиров погибли (в том числе трое детей). Выжили 16 пассажиров (в их числе 18-месячный ребёнок), большинство из выживших сидели в задней части салона. Общее число жертв — 149 человек. В числе жертв – губернатор и экс-губернатор провинции Северная Суматра, которые направлялись в Джакарту на встречу с президентом страны. Это третья по количеству жертв катастрофа в истории авиации Индонезии.

Авиалайнер с регистрационным номером PK-RIM был построен в 1981 году и раньше принадлежал авиакомпании Lufthansa. В июне 2005 самолёт прошёл всесторонний техосмотр и был признан годным к эксплуатации до 2013 года.

В 9:52 по местному времени экипаж рейса MDL091 начал запуск двигателей, а в 9:56 самолёт вырулил на взлётно-посадочную полосу №23. Шесть минут спустя пилоты получили разрешение служб УВД на взлёт с выдерживанием курса 120 °. При выполнении взлёта авиалайнер выкатился за пределы полосы, разрушил несколько осевых огней ВПП, промчался по траве и столкнулся с постройками, после чего загорелся. Большинство пассажиров рейса MDL091 скончались от сильных травм и вследствие пожара. Двое пассажиров, которые находились в хвостовой части самолёта, — мать и ребёнок, почти не получили повреждений. Один из выживших пассажиров, Роади Ситэпу, который сидел в задней части авиалайнера, уже в больнице рассказал, что слышал мощный взрыв в передней части самолёта, затем начался пожар и лайнер упал. Ситэпу выбрался из разрушенного фюзеляжа и убежал от горящего самолёта, в котором прогремело ещё четыре взрыва. Другой выживший пассажир, Фредди Исмаил, рассказал, что перед падением самолёт трясло, а также был слышен сильный рёв двигателей.

По итогам расследования было установлено, что к катастрофе привели ошибки пилотов.

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