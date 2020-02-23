Басманный рынок обрушился в Москве 14 лет назад

23 февраля 2006 года в Москве произошло обрушение купола Басманного рынка. Общая площадь обрушения составила более трёх тысяч кв.м. В здании находились примерно 100 человек.

В спасательной операции были задействованы все поисково-спасательные отряды Москвы, специалисты Государственного центрального спасательного отряда МЧС России, Мособлспаса, представители других министерств и ведомств.

Работу спасателей и кинологов с собаками, обученными поиску людей под завалами, серьезно осложнил пожар, возникший при разборе конструкций рухнувшего здания: горели емкости с лакокрасочными изделиями, которые находились на одном из складов Басманного рынка.

Басманный рынок был построен в 1975 году. Тогда среди архитекторов было довольно популярным строительство безопорных конструкций, и купол рынка был выполнен аналогично рухнувшему в 2004 году «Трансвааль-парку».

По данным МЧС, характер завала был очень сложным – железобетонные конструкции купола сложились как слоеный пирог. Людей, которые остались в этом завале живыми, согревали при помощи тепловых пушек. Спасатели, сменяя друг друга, работали в круглосуточном режиме двое суток. Благодаря их усилиям были спасены жизни 33 человек. 68 человек, которые находились на момент обрушения купола на рынке, погибли.

Необходимая психологическая помощь была оказана в общей сложности 1200 близким погибших и пострадавших на Басманном рынке, в том числе гражданам Азербайджана, Киргизии, Польши, Белоруссии, Казахстана и Армении.

Члены комиссии правительства Москвы, расследовавшие обрушение, пришли к выводу, что здание оригинальной конструкции неправильно эксплуатировалось в течение 30 лет. Всё это время на крыше скапливался снег, который никто не чистил, а также талая и дождевая вода. Стечь через забитые водоотводы она не могла и поэтому текла через прорехи в гидроизоляции внутрь, на несущие металлоконструкции, которые постепенно разъедало ржавчиной – и в результате они не выдержали.

В апреле 2006 года ГУП «Басманный рынок» закрыли, а его сотрудников уволили. На месте бывшего рынка расположилась автостоянка.

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