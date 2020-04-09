Американец Дуглас Энгельбарт получил премию за изобретение компьютерной мыши

Автором идеи и разработчиком концепции знакомой всем компьютерной мыши был Дуглас Карл Энгельбарт. В 1963 году он основал исследовательскую лабораторию, в которой стартовало сразу несколько компьютерных проектов. Самыми заметными из них стали NLS (oNLine System) — гипертекстовая электронная база данных и специально разработанное под нее устройство «мышь», — которые не предназначались для общего пользования вплоть до середины 1980-х годов.

NLS со временем обрастала новыми возможностями. В ней появился первый в истории компьютеров графический интерфейс, основанный на всплывающих окнах (автором идеи стал Дуглас), е-мейлер, разные опции для печати текста. В программе были даже встроенные возможности проведения телеконференций, что казалось в 1960-х годах чем-то фантастическим. И когда 9 декабря 1968 года Дуглас Энгельбарт презентовал конечную версию своего NLS на крупной компьютерной конференции в Сан-Франциско, это было как гром среди ясного неба. С тех пор эта дата считается днем рождения компьютерной мыши.

В 1970-х годах лаборатория Дугласа участвовала в проекте ARPA по созданию компьютерной сети, а NLS использовалась для создания первой онлайновой базы данных. Именно Стэнфорд, в котором работал Энгельбарт, стал вторым узлом ARPANET.

В 1980-е годы Дуглас работал на пару корпораций, но там ему не давали проводить свободные исследования. Работа строго по графику и только над запланированными заранее продуктами — такая жизнь была не для него, и в 1986 году Энгельбарт навсегда оставил корпоративный бизнес, вместе с дочерью основав свою собственную компанию Bootstrap Institute. Там он мог продвигать свои мысли, философию и идеи в массы, или заниматься исследованиями интересных ему вещей.

…За изобретение же компьютерной мыши 9 апреля 1989 года Энгельбарт получил премию в $10 тысяч, и весь гонорар он внес в качестве первого вклада за скромный загородный домик.

В 1997 году вклад Дугласа Энгельбарта в развитие компьютерных технологий оценили выше: его наградили премией Лемельсона (500 тысяч долларов) за выдающийся вклад в компьютерные технологии, а чуть позже — престижной наградой Тюринга.

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