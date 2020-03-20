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485 лет назад в России провели первую централизованную денежную реформу

Во времена правления Елены Глинской, регентши при малолетнем сыне Иване IV (будущий царь Иван Грозный), была проведена важная денежная реформа, ставшая первой в истории страны централизованной денежной реформой.

Из обращения были изъяты все низкопробные и обрезанные монеты, а также монеты старой чеканки. На всей территории России имели право хождения только новые серебряные монеты, которые изготовлялись на государевом монетном дворе.

По всей стране были введены: копейка, деньга, составлявшая половину копейки, полушка – четверть копейки. «Копейка» получила свое название по изображенному на ней всаднику с копьем в руке. На деньге изображался всадник с саблей. А вот полушки чеканились реже, а изображена на них была птица.

Рубль в ту пору, как монета не существовал, он был только единицей для счета, в которую входило 100 копеек, или 200 денег. Тому была простая причина, поскольку монеты чеканились из серебра, то чтобы изготовить рубль, пришлось бы отлить огромную монету весом в 68 граммов серебра.

Сама же реформа стала значительным шагом к стабилизации и оживлению экономики Руси.

Кстати, первый настоящий металлический рубль был выпущен в царствование Алексея Михайловича, через 120 лет после реформы Елены Глинской.

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