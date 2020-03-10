456 лет назад вышла первая русская печатная книга «Апостол»

10 марта 1564 года повелением Ивана Грозного и благословением митрополита всея Руси Макария вышла первая русская точно датированная книга «Апостол», состоящая из апостольских Деяний и Посланий, в ней находится указатель апостольских чтений, приуроченных к дням церковного года, и другие необходимые сведения.

Книга создавалась в типографии Ивана Фёдорова и Петра Мстиславца, которые вошли в историю как русские первопечатники. Выбор «Апостола» для первого издания государственной типографии был неслучаен: «Апостол» в Древней Руси использовался и как богослужебная книга, и для обучения духовенства.

Отпечатанная Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславцем первая датированная книга стала образцом для последующих изданий. Работа над «Апостолом» велась в течение года с апреля 1563 года по март 1564-го. Для напечатания необходимо было отлить шрифты, сделать оборудование. Продолжительное время заняла и подготовка текста «Апостола». Он был отредактирован при участии митрополита Макария.

Известно несколько более ранних московских изданий, но они не содержат выходных данных и упоминаются как «анонимные». В полиграфическом смысле «Апостол» Ивана Фёдорова выполнен на более высоком профессиональном уровне. Следующей книгой, выпущенной в типографии Фёдорова и Мстиславца, был «Часовник» — сборник повседневных молитв, использовавшийся также при обучении грамоте. Она вышла в 1565 году.

Сразу после появления «Апостола» и «Часовника» начались гонения на печатников со стороны переписчиков. После поджога, уничтожившего их мастерскую, Фёдоров со Мстиславцем вынуждены были бежать в Великое княжество Литовское. Там их радушно принял гетман Ходкевич, который основал типографию в своём имении Заблудове. Первой книгой, отпечатанной в Заблудовской типографии силами Ивана Фёдорова и Петра Мстиславцева, было «Учительное евангелие» (1568) — сборник бесед и поучений с толкованием евангельских текстов. В 1570 году Иван Фёдоров издал «Псалтырь с Часословцем» — книгу, которая широко использовалась и для обучения грамоте.

Для продолжения печатного дела Иван переселился во Львов и здесь, в основанной им типографии, напечатал второе издание «Апостола» (1574). Через несколько лет его пригласил к себе Константин Острожский в город Острог, где по поручению князя была напечатана знаменитая «Острожская Библия», первая полная библия на славяно-русском языке.

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