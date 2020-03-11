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186 лет назад Николай I утвердил «Положение о гражданских мундирах»

11 марта 1834 года российским императором Николаем I было утверждено подготовленное Собственной Его Императорского Величества канцелярией «Положение о гражданских мундирах».

Одновременно Николай I утвердил «Описание дамских нарядов для приезда в торжественные дни к Высочайшему двору». Так в российском обществе был утвержден один из первых официальных «дресс-кодов».

Согласно этому положению для каждого ведомства устанавливалось 10 разрядов униформ темно-зеленого или темно-синего цвета, а красный цвет «закреплялся» за сенаторами. В результате такой реформы по цвету мундирного «прибора» – воротника, обшлагов и выпушек, а также по узору золотого или серебряного шитья можно было определить конкретное министерство.

Ранг чиновника определялся объемом шитья: наибольший – полагался Первому разряду, мундиры которого расшивались на воротнике, обшлагах и карманных клапанах. Новая форма, особенно с золотой или серебряной вышивкой, стоила дорого и изготавливалась за счет самих чиновников.

К тому же определялось семь форм мундира: парадная, праздничная, обыкновенная, будничная, особая, дорожная и летняя. Частью парадной формы была треугольная черная шляпа. С парадным мундиром носилась шпага, которая была атрибутом государственной службы. В форменную одежду государственных чиновников входили также сюртуки.

Следили и за внешним видом чиновников. В 1837 году издали постановление, в котором начальникам давалось указание следить, чтобы подчиненные не носили усов и бороды. Наличие растительности на лице считалось несовместимым с гражданским мундиром.

Государственный служащий, выходивший в отставку, мог сохранить свой мундир, если прослужил в ведомстве не менее 10 лет и без каких-либо нареканий.

При Александре II к парадному мундиру добавился полукафтан, исчезли белые короткие штаны. В таком виде дворянская форменная одежда просуществовала до февральской революции 1917 года.

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