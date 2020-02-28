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166 лет назад основана Республиканская партия США

28 февраля 1854 года в Рипон (штат Висконсин, США) была основана одна из двух основных политических партий США – республиканская. Неофициальный символ партии – слон (олицетворяет мощь), неофициальный цвет – красный.

Партия была организована как объединение противников рабства, отражая интересы промышленников Севера (янки), и в противовес элитарной демократической партии.

Республиканская партия выдвинула требования запретить распространение рабства на западных землях, раздавать эти земли бесплатно всем желающим (формально эти территории были свободны, фактически их заселяли индейские племена, мнением которых никто не интересовался), а также установить высокие пошлины на ввоз промышленных товаров из Европы.

После победы северян и их лидера Авраама Линкольна в Гражданской войне республиканцы почти 20 лет непрерывно правили США. Но когда в 1940-1960-х развернулось движение за гражданские права афроамериканцев, отнеслась к нему прохладно.

Настоящим упадком для партии можно назвать времена демократа Франклина Рузвельта, эту череду поражений прервал Дуайт Эйзенхауэр, один из идеологов холодной войны. Но по-настоящему партия обрела второе дыхание в конце 70-х годов 20 века, когда к власти пришел бывший актер Рональд Рейган. Он обновил республиканцев, стряхнул с них налет ультраконсерватизма. Люди из команды Рейгана правили США до 2009 года. В ноябре 2016 года республиканец Дональд Трамп был избран 45-м Президентом США.

Республиканцы, в отличие от демократов, выступают за снижение налогов, ограничение нелегальной миграции (вплоть до минимализации миграционного потока), свободную торговлю и ношение огнестрельного оружия, укрепление роли религии в общественной жизни, нравственность и семейные ценности; неприятие гомосексуальных отношений и абортов.

Красной нитью в принципах республиканцев проходит «невмешательство государственных структур в экономические процессы внутри страны». Еще республиканцы отрицают идеи глобального потепления и парникового эффекта, считая их пропагандистскими шагами демократов и их сторонников. Основная современная идеология – неоконсерватизм. Политическая ориентация – правый центр.

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