159 лет назад обнародовали манифест Александра II об отмене крепостного права

Крепостное право, существовавшее в России до 1861 года, закрепляло крестьянскую зависимость от хозяина, не позволяя крестьянам уходить со своих земельных наделов. Беглые подлежали принудительному возврату. Крестьяне были лишены права отчуждать земельные наделы и приобретать недвижимость. А их хозяин, помещик, иногда имел право продать крестьян без отчуждения земли.

В 1861 году в России была проведена реформа, отменившая крепостное право. Основной её причиной явился кризис крепостнической системы. В обстановке крестьянских волнений, особенно усилившихся во время Крымской войны, правительство во главе с Александром II пошло на отмену крепостного права.

Манифест об отмене крепостного права был подписан императором (19 февраля) 3 марта 1861 года. А (5) 17 марта, в последний день масленицы, в Прощеное воскресенье, по всем российским церквям во время обедни манифест Александра II об отмене крепостного права был обнародован.

Несмотря на знаковость этого события, день прошел спокойно, и новость не произвела особого впечатления в народе, едва осознавшего ее эпохальное значение. Вечером в Большом театре публика после спектакля под возгласы «Ура!» дважды исполнила гимн «Боже, царя храни».

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