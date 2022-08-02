В Ермолово открыли памятник односельчанам, погибшим в годы ВОВ

В Ермолово открыли памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Торжественный митинг, посвящённый открытию мемориала, прошёл 30 июля с участием представителей районной и местной властей.

Протоиерей Ермоловского храма отец Николай провёл заупокойную панихиду и совершил чин освящения памятника. Память погибших почтили минутой молчания, затем присутствующие возложили к мемориалу цветы.

Глава администрации Скопинского района Александр Боков поблагодил всех жителей, которые помогли не утратить историческую память.

Александр Боков: «Подвиг наших предков заслуживает глубочайшего уважения: ведь именно он дал нам возможность сегодня жить под мирным небом»

Мероприятие стало возможным благодаря участию в программе «Поддержки местных инициатив». Общая сумма затрат составила более миллиона 400 тысяч рублей.