В Ермишинском районе водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП

Госавтоинспекция сообщила, что в Ермишинском районе неустановленный водитель сбил насмерть женщину-пешехода и скрылся с места ДТП.

Трагедия произошла 12 октября примерно в 20.25. На первом километре автодороги Ермишь — Турмадеево неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, по предварительной информации, совершил наезд на двигавшуюся по обочине 52-летнюю женщину.

Полученные в ДТП травмы оказались несовместимы с жизнью. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Сейчас по факту случившегося в полиции проводят проверку. Обстоятельства ДТП устанавливаются.