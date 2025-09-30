В Елатьме увековечили память выпускников школы, погибших в ходе СВО

В Елатомской школе состоялось торжественное открытие мемориальных досок в честь выпускников, погибших в зоне специальной военной операции, — Вардана Карапетяна, Александра Ковердяева и Евгения Семина.

На церемонию собрались родные и близкие погибших героев, их учителя, нынешние ученики школы, а также жители Елатьмы. Мероприятие посетили и участники программы «ГЕРОИ62» Александр Ларионов и Роман Кармушин.

После завершения митинга для школьников был проведен «Урок мужества», в рамках которого гости пообщались с учащимися. В ходе беседы поднимались темы героизма, патриотизма и ценности взаимовыручки.