В Елатьме увековечили память выпускников школы, погибших в ходе СВО

В Елатомской школе состоялось торжественное открытие мемориальных досок в честь выпускников, погибших в зоне специальной военной операции, — Вардана Карапетяна, Александра Ковердяева и Евгения Семина.
На церемонию собрались родные и близкие погибших героев, их учителя, нынешние ученики школы, а также жители Елатьмы. Мероприятие посетили и участники программы «ГЕРОИ62» Александр Ларионов и Роман Кармушин.
После завершения митинга для школьников был проведен «Урок мужества», в рамках которого гости пообщались с учащимися. В ходе беседы поднимались темы героизма, патриотизма и ценности взаимовыручки.
Соглашением предусмотрены информационный обмен, непосредственные деловые контакты между депутатами, организация и проведение совместных мероприятий, создание совместных коллегиальных совещательных органов.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал о пакете законов, вступающих в силу с 1 октября, которые направлены на социальную поддержку и улучшение положения участников специальной военной операции (СВО), а также малого бизнеса.
Вся трудовая деятельность Александра Михайловича была связана с физической культурой и спортом: 32 года он являлся руководителем кафедры физического воспитания Рязанского государственного радиотехнического университета.
Для завершения работ по реставрации, начатых несколько лет назад, потребовались дополнительные средства. Был объявлен новый тендер со стартовой стоимостью 665,9 млн рублей, который вновь выиграла московская компания АО «Агентство развития перспективных технологий».
