В Елатьме Касимовского района осталась одна машина скорой помощи. Об этом рассказали жители в интервью youtube-каналу «Важные истории«.
Одна из женщин поведала, что в 2004 году в местной больнице было три машины скорой помощи. Тогда этого было достаточно, и медики приезжали за 15-20 минут.
Медики елатомской больницы облуживают не один населенный пункт, а несколько. И на большие расстояния работает лишь одна машина скорой помощи. Одна из жительниц, по ее словам, ждала врачей три часа.
Другая женщина отметила, что в местную больницу практически не ходит. В случае болезни ее семья всегда ездит в Касимов.
Местные жители написали петицию с просьбой о выделении им еще одной скорой. Однако, как отметила одна из женщин, представитель администрации Касимовского района после визита в больницу не нашел никаких недостатков.