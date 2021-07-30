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В Елатьме Касимовского района осталась одна машина скорой помощи. Об этом рассказали жители в интервью youtube-каналу «Важные истории«.

Одна из женщин поведала, что в 2004 году в местной больнице было три машины скорой помощи. Тогда этого было достаточно, и медики приезжали за 15-20 минут.

— Потом машин осталось две. А сейчас из-за пандемии и прочего у нас забрали еще одну. И на все окрестные деревни у нас осталась единственная машина скорой помощи, — рассказала Наталья Коршунова.

Медики елатомской больницы облуживают не один населенный пункт, а несколько. И на большие расстояния работает лишь одна машина скорой помощи. Одна из жительниц, по ее словам, ждала врачей три часа.

Другая женщина отметила, что в местную больницу практически не ходит. В случае болезни ее семья всегда ездит в Касимов.

— Узких специалистов тут нет. Они приезжают раз в неделю. Поэтому к ним накапливается большая очередь, — подчеркнула Елена.

Местные жители написали петицию с просьбой о выделении им еще одной скорой. Однако, как отметила одна из женщин, представитель администрации Касимовского района после визита в больницу не нашел никаких недостатков.